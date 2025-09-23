Mit Kaufverbot, Sammelbox, Kontrollen gegen Messer

Keine Fragen und Strafen – viel weniger Messer!

In Nordengland etwa stapeln sich auch die Klingen – aber nicht auf der Straße, sondern in speziellen Sammelboxen. Mehr als 1700 Messer wurden seit Februar in Nord-Yorkshire in sogenannten Knife Bins abgegeben: Jagdmesser, Dolche, Macheten. Alles, was potenziell zur Waffe werden könnte, landet dort – sicher und anonym.