Messerverbot macht Polizisten große Sorgen

Diverse Polizeigewerkschafter erklären bereits, dass die Kollegen schon jetzt am Limit seien. Man habe auch kein Heer an Ersatzpolizisten im Keller stehen, wird betont. FSG-Fraktionsvorsitzender Martin Noschiel mahnt: „Nur zu sagen, ab sofort sind in diesem oder jenem Bereich keine Messer mehr erlaubt, wird zu wenig sein. Es braucht klare Spielregeln und auch eine gewisse Verhältnismäßigkeit, damit unsere Arbeit nicht erschwert wird.“