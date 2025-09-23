Vorteilswelt
„Wer kontrolliert?“

Messerverbot macht Polizisten große Sorgen

Österreich
23.09.2025 08:00
Vom Regen in die Traufe: Neue Polizeikohorten sind wegen des Sparzwangs im Bund in weite Ferne ...
Vom Regen in die Traufe: Neue Polizeikohorten sind wegen des Sparzwangs im Bund in weite Ferne gerückt.(Bild: Markus Tschepp)

Und wer soll das bitte alles kontrollieren? Immer mehr Gewalt, dazu tagtäglich Einsätze wegen Waffen setzen die Exekutive schon jetzt unter Druck – und genau sie soll künftig auch noch Messerkontrollen im öffentlichen Raum durchführen.

Kaum werden die Pläne von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) für ein scharfes Messertrageverbot im Land konkreter, schon gehen die Wogen hoch. Während SPÖ-Staatssekretär Jörg Leichtfried das Verbot als „wichtigen Schritt“ bezeichnet, um an „bestimmten öffentlichen Orten“ die Gewalt einzudämmen und das Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken, regt sich hinter den Kulissen deutliche Kritik.

Denn die Frage, die derzeit am lautesten durch die Reihen der Beamtenschaft hallt, lautet: „Und wer soll das bitte alles kontrollieren?“ Die nackten Zahlen sprechen Bände: 1518 Beamte wurden allein im ersten Halbjahr 2025 verletzt. Steigende Gewalt, dazu tagtäglich Einsätze wegen Waffengewalt & Co. setzen die Exekutive schon jetzt unter Druck – und genau sie soll künftig auch noch Messerkontrollen im öffentlichen Raum durchführen.

Nur, weil eine Person mit Jausenmesser im Rucksack herumläuft, darf das auch künftig nicht gleich ein Grund für eine Anzeige sein.

Martin Noschiel, Polizei-Gewerkschafter

Diverse Polizeigewerkschafter erklären bereits, dass die Kollegen schon jetzt am Limit seien. Man habe auch kein Heer an Ersatzpolizisten im Keller stehen, wird betont. FSG-Fraktionsvorsitzender Martin Noschiel mahnt: „Nur zu sagen, ab sofort sind in diesem oder jenem Bereich keine Messer mehr erlaubt, wird zu wenig sein. Es braucht klare Spielregeln und auch eine gewisse Verhältnismäßigkeit, damit unsere Arbeit nicht erschwert wird.“

Lesen Sie auch:
Die Waffenverbotszone in Wien-Favoriten hat sich laut Exekutive bewährt.
Pläne in Schublade
Blutspur zeigt: Messerverbot nur Frage der Zeit
21.09.2025
Polizei nimmt Stellung
Messergewalt in Wien: „Syrer sind Herausforderung“
22.08.2025
Wien erhöht Druck
Bundesweite Lösung? Messerverbot in Reichweite
03.05.2025

Während also die Bundesregierung den großen Wurf für den politischen Herbst vorbereitet, steht die Polizei teils mit tiefen Sorgenfalten da. Ein Messerverbot mag den Sicherheitsgedanken stärken – doch ohne Rückendeckung auf der Straße droht es zum zahnlosen Anti-Gewalt-Instrument zu werden.

War es ein Anschlag?
Rätsel um brennende Autos auf Firmengelände
„Wer kontrolliert?“
Messerverbot macht Polizisten große Sorgen
Pädophilie-Wahn
Junges Trio machte „Jagd“ auf Tiroler Chefarzt
Wohnbau in Salzburg
Grüne Stadträtin macht aus „Erdbeerland“ Bauland
Drei Monate und mehr
Steirer warten doppelt so lang auf Urologen-Termin
