Politischer Glanz | Ausflug als Provokation

Politischer Glanz. Der Bundespräsident, der Bundeskanzler und die Außenministerin bei der UNO-Generalversammlung in New York: „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz erklärt uns heute, dass dieses „Dreigestirn“ der Mindesteinsatz sei, wenn man um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat kämpft. In 60 Gesprächskontakten will dieses Trio das Feld dafür aufbereiten – um einen Platz als „nichtständiges Mitglied“ für die Periode 2027/28 zu ergattern. Ein Sitz im Sicherheitsrat böte die Plattform, Österreich wieder als einen Friedensvermittler und Verhandlungsort in die internationale Politik einzubringen, schreibt Seinitz und meint, es habe Sinn, in diesem wichtigsten Gremium der UNO vertreten zu sein, weil man dort die Weltpolitik mitgestalten könne. Unkenrufer unterstellen der Regierung hingegen, sie wolle vor allem die Innenpolitik damit beeinflussen: Vor den nächsten Nationalratswahlen macht es sich eventuell ganz gut, wenn man ein wenig außenpolitischen Glanz nach Österreich bringen könnte.