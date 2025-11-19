Österreicher wollen „gesunde Vollzeit“ arbeiten

Das Argument, dass viele Firmen Personalmangel haben und daher keine Arbeitszeitverkürzung verkraften, gelte derzeit nicht mehr. Wegen der Arbeitslosigkeit seien genug Menschen verfügbar, meint die AK-Chefin. Die Regierung habe sich außerdem in ihrem Programm selbst Projekte für mehr flexible Arbeit vorgenommen. Diese sollten nun schnell umgesetzt werden, einige Betriebe hätten zudem bereits gute Erfahrungen mit Vier-Tage-Woche oder reduzierten Wochenstunden für alle gemacht.