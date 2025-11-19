25 Mädchen aus Schule in Nigeria verschleppt

Flucht nach Schusswechsel mit der Polizei

Die mit Gewehren bewaffneten Angreifer kamen nach Polizeiangaben auf Motorrädern, lieferten sich einen Schusswechsel mit der Polizei und überkletterten dann den Zaun. Zwei der muslimischen Schülerinnen konnten entkommen. „Wir müssen diese Kinder finden“, sagte Armeechef Lieutenant General Waidi Shaibu bei einem Besuch in Kebbi.