Prinzessin Kate strahlt selbst in Business-Grau

Appell für „glücklichere Gesellschaft“

Kate fügte hinzu, dass Liebe das Material sei, das die emotionale Welt eines Kindes bildet und das Fundament wird, der eigentliche Stoff von Resilienz und Zugehörigkeit. „Das Zuhause sollte der Ort sein, an dem Liebe, Sicherheit und Rhythmus einem Kind ermöglichen zu gedeihen“, sagte sie. „Ein liebevolles Zuhause bringt uns letztlich bei, wie man liebt und wie man sich kümmert, aber jede Umgebung hat das Potenzial, unsere Herzen zu formen. Jeder von Ihnen interagiert mit seiner eigenen Umgebung; ein Zuhause, eine Familie, ein Unternehmen, eine Belegschaft, eine Gemeinschaft. Das sind die Ökosysteme, die Sie selbst mitgestalten.“