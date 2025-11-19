Horror-Sturm in Chile: Fünf Touristen sterben

Ein Ausflug in eine der spektakulärsten Landschaften Südamerikas endete in einer Tragödie: Bei einem plötzlichen Schneesturm im chilenischen Nationalpark Torres del Paine sind fünf Touristen ums Leben gekommen. Die Gruppe war beim Wandern unterwegs, als das Unwetter sie überraschte – in einem Gebiet, das wegen heftigen Schneefalls nur schwer zu erreichen ist.