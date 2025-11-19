Bär verfolgte Bub (11) bis in einen Supermarkt

Kassiererin schnappte Buben und flüchtete durch Hintertür

Im Laden lief Cole nach links, der Bär rutschte geradeaus an ihm vorbei – um dann wieder umzudrehen und ihn durch die Gänge zu verfolgen. Zu seinem Glück reagierte die Kassierin im Laden geistesgegenwärtig: „Sie hat mich über den Ladentisch gehoben und wir sind durch die Notausgangs-Hintertür ins Freie gerannt.“ Die Security-Cam nahm dann auf, wie der Bär wenige Sekunden später ebenfalls über den Tresen sprang, doch seine „Beute“ war bereits in Sicherheit.