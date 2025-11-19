Sportlich, fair, toll! Bosnien applaudiert ÖFB-Elf

Sportliche Geste der bosnischen Nationalmannschaft! So viel im Vorfeld des Spiels auch diskutiert worden war, so sehr das 1:1 gegen Österreich auch geschmerzt haben muss: Die Truppe von Sergej Barbarez präsentierte sich am Dienstagabend als äußerst fairer Verlierer und spendete den ÖFB-Spielern sogar Applaus ...
Mit dem Rücken zur Wand war Bosniens Auswahl nach Wien gereist, für Edin Dzeko und Co. musste unbedingt ein Sieg her, um schon jetzt das WM-Ticket zu lösen. Und tatsächlich: Bis zur 77. Minute sah es tatsächlich so aus, als würden die Gäste die ÖFB-Elf in die Knie zwingen, ehe Michael Gregoritsch Rot-Weiß-Rot erlöste.
Direkte Qualifikation verpasst
Ausgeträumt! Am Ende des Abends stand Bosnien mit leeren Händen da, beendet die Qualifikation als Gruppenzweiter und damit ohne fixes WM-Ticket.
Trotz der riesengroßen Enttäuschung und all den Sticheleien rund um die Registrierung von Emir Karic im Vorfeld der Partie spendeten Bosniens Spieler ihren Gegnern nach Schlusspfiff Applaus, als Stadionsprecher Andy Marek noch einmal die Namen der ÖFB-Mannschaft aufzählte. Eine sportliche Fairplay-Geste – gerne mehr davon im Fußball ...
