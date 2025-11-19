Sportlich, fair, toll! Bosnien applaudiert ÖFB-Elf

Mit dem Rücken zur Wand war Bosniens Auswahl nach Wien gereist, für Edin Dzeko und Co. musste unbedingt ein Sieg her, um schon jetzt das WM-Ticket zu lösen. Und tatsächlich: Bis zur 77. Minute sah es tatsächlich so aus, als würden die Gäste die ÖFB-Elf in die Knie zwingen, ehe Michael Gregoritsch Rot-Weiß-Rot erlöste.