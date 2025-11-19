Bauch gezeigt: ÖFB-Held erklärt speziellen Jubel

Nicht der „spektakulärste Spieler“

„Meine Karriere war immer so, so, so, so“, zeigte Gregoritsch mit der Hand gestikulierend eine Wellenbewegung. „Und nie war ich irgendwie ganz weg.“ Das sei nicht als Ansage zu verstehen. „Aber ich habe in meiner ganzen Karriere immer an mich geglaubt. Ich bin nicht der spektakulärste Spieler, ich bin einer der langsamsten Spieler. Aber trotzdem bin ich schon ewig da irgendwie. Und ich habe viele gesehen, die gekommen sind und wieder gegangen sind. Und viele, die mit mir diesen Weg mitgegangen sind. Und das ist so, so schön.“