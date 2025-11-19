Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dank „Gregerl“ zur WM

Bauch gezeigt: ÖFB-Held erklärt speziellen Jubel

Fußball International
19.11.2025 09:01

Dank Michael Gregoritsch fahren wir zur WM! Nach dem wichtigsten Tor seiner Karriere griff sich „Gregerl“ erst einmal an den Bauch und präsentierte eine Hautfalte. Der 31-Jährige hatte von seinen ÖFB-Kollegen zuletzt offenbar etwas zu hören bekommen. 

0 Kommentare

„Manchmal ist es nicht immer nur wichtig, wie hoch der Fettwert ist“, betonte Gregoritsch mit einem Grinsen, nachdem er Österreich am Dienstagabend zu einem 1:1 gegen Bosnien und damit erstmals nach 28 Jahren zu einer Fußball-WM geschossen hatte.

Michael Gregoritsch präsentierte nach dem wichtigsten Treffer seiner Karriere seinen Bauch.
Michael Gregoritsch präsentierte nach dem wichtigsten Treffer seiner Karriere seinen Bauch.(Bild: Krone KREATIV/Pail Sepp, Screenshot ServusTV)

Der Steirer war zuletzt seiner Form hinterhergelaufen. Bei Bröndby ist er nach seinem Sommertransfer nur noch Teilzeitkraft. Seinen Wert für das Nationalteam hat der Sohn des früheren U21-Teamchefs Werner Gregoritsch aber einmal mehr unter Beweis gestellt.

Wichtige Info: Krone.tv zeigt am Sonntag (12 Uhr) den dänischen Schlager zwischen Kopenhagen und Bröndby live!

Der Stürmer, mit damals 15 Jahren und 361 Tagen immer noch jüngster Torschütze der heimischen Bundesliga-Geschichte, hält mittlerweile bei 23 Länderspiel-Toren – viele davon in wichtigen Partien wie bei der EM 2021 gegen Nordmazedonien (3:1) oder im EM-Achtelfinale 2024 gegen die Türkei (1:2). Der Treffer zum 1:1 im WM-Quali-Showdown gegen Bosnien aber schlägt alles. „Das ist der schönste Tag meines Fußballer-Lebens. Das wird mir immer bleiben“, meinte Gregoritsch. 

Lesen Sie auch:
Partystimmung beim ÖFB-Team
Jubel über WM-Ticket
Kabinen-Party! Bei ÖFB-Team gab’s kein Halten mehr
19.11.2025
„Der stolzeste Moment“
Emotional! „Arnie“ sorgt mit Video für Gänsehaut
19.11.2025
Erlösung im Happel
Wir sind WM! DAS war der Moment für die Ewigkeit
19.11.2025

Nicht der „spektakulärste Spieler“
„Meine Karriere war immer so, so, so, so“, zeigte Gregoritsch mit der Hand gestikulierend eine Wellenbewegung. „Und nie war ich irgendwie ganz weg.“ Das sei nicht als Ansage zu verstehen. „Aber ich habe in meiner ganzen Karriere immer an mich geglaubt. Ich bin nicht der spektakulärste Spieler, ich bin einer der langsamsten Spieler. Aber trotzdem bin ich schon ewig da irgendwie. Und ich habe viele gesehen, die gekommen sind und wieder gegangen sind. Und viele, die mit mir diesen Weg mitgegangen sind. Und das ist so, so schön.“

Zitat Icon

Ich bin nicht der spektakulärste Spieler, ich bin einer der langsamsten Spieler. Aber trotzdem bin ich schon ewig da irgendwie.

Michael Gregoritsch

Gregoritsch hatte nach der EM 2016 im ÖFB-Team debütiert. Die Vorfreude auf die erste WM ist groß. „Das ist das Größte, was man je erleben kann als Fußballer“, meinte der langjährige Deutschland-Legionär. 1998 in Frankreich war Österreich zuletzt beim Weltturnier vertreten. „98 Prozent von uns haben es nicht miterlebt, weil wir zu jung waren, das zu schauen. Oder wir waren nicht auf der Welt“, sagte Gregoritsch über sich und seine Teamkollegen. „Jetzt haben wir es geschafft. Hoffentlich dauert es beim nächsten Mal nicht so lange.“ 

Michael Gregoritsch wurde von seinen Teamkollegen gefeiert.
Michael Gregoritsch wurde von seinen Teamkollegen gefeiert.(Bild: AP/Heinz-Peter Bader)

Lob von Rangnick und Kollegen
Die aktuelle Generation habe sich für drei der jüngsten vier Großereignisse qualifiziert, erinnerte Gregoritsch. Er hat einen entscheidenden Teil dazu beigetragen. „Es ist ein besonderer Fall, wenn man überlegt, wie viele wichtige Tore er für uns geschossen hat, auch wenn er bei seinem Verein nicht viel spielt“, meinte Teamchef Ralf Rangnick. „Es zeigt auch, wie wichtig es ist, so einem Spieler trotzdem Vertrauen zu schenken. Es freut mich unbändig für ihn.“

Auch Ralf Rangnick herzte nach dem Schlusspfiff den ÖFB-Helden.
Auch Ralf Rangnick herzte nach dem Schlusspfiff den ÖFB-Helden.(Bild: GEPA)

Auch seine Kollegen gönnen es dem Angreifer. „Er ist immer da, er gibt immer alles“, sagte Bayern-München-Ass Konrad Laimer über Gregoritsch. „Ich bin immer froh, wenn es Leute gibt, die so viel investieren, die so viel Herz, Leidenschaft und alles Mögliche reinstecken, dass die dann mit so etwas belohnt werden.“ Gregoritschs Treffer in der 77. Minute löste eine wahre Ekstase auf der ÖFB-Bank aus. „Diese Emotionen sind das Beste, was man haben kann. Deswegen hab ich diesen Sport Fußball schon immer so geliebt“, erklärte der Goldtorschütze.

Für die bevorstehende WM will er auch die Medien ins Boot holen. „Wenn wir alle nächstes Jahr im Flieger sitzen nach Amerika, dann haben wir einmal mindestens drei Weltmeisterschaftsspiele“, sagte Gregoritsch zu den anwesenden Journalisten. „Das ist ja tausendmal lustiger, als wir sitzen hier in irgendeinem beschissenen Garten und verstecken uns vor den Leuten, weil wir es nicht geschafft haben.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
219.075 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
211.493 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
205.115 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
757 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Fußball International
Große Geste
Sportlich, fair, toll! Bosnien applaudiert ÖFB-Elf
Dank „Gregerl“ zur WM
Bauch gezeigt: ÖFB-Held erklärt speziellen Jubel
Jubel über WM-Ticket
Kabinen-Party! Bei ÖFB-Team gab’s kein Halten mehr
WM-Jubel bei ÖFB-Boss
Pröll: „Historischer Moment für ganz Österreich!“
„Der stolzeste Moment“
Emotional! „Arnie“ sorgt mit Video für Gänsehaut
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf