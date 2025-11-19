Vorteilswelt
Mit Rute geschlagen

Perchtenläufer prügelt auf 13-jähriges Mädchen ein

Niederösterreich
19.11.2025 10:36

Ein jugendlicher Perchtenläufer des Vereins Steinberg Teufeln Zistersdorf soll in Hauskirchen im Bezirk Gänserndorf (NÖ) eine 13-Jährige mehrfach mit einer Rute geschlagen haben. Sie kam ins Krankenhaus, der Fall wurde bei der Polizei angezeigt.

0 Kommentare

Nach einem Perchtenlauf am Samstag in Hauskirchen im Bezirk Gänserndorf laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen einen Teilnehmer. Eine entsprechende Anzeige sei bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg eingebracht worden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch. 

„Der Teufel hat mein Kind an der Hand gepackt und mit einer Rute zugedroschen. Selbst als mein Kind nach dem ersten Schlag geschrien und gebrüllt hat, hat er nicht aufgehört! Er hat immer wieder auf sie eingedroschen. Das sind Schreie, die vergisst eine Mutter nicht mehr“, zitiert „Heute“ die aufgebrachte Mutter.

Maßlos übertrieben haben soll es ein junger Perchtenläufer im Bezirk Gänserndorf. (Symbolbild)
Maßlos übertrieben haben soll es ein junger Perchtenläufer im Bezirk Gänserndorf. (Symbolbild)(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Erst als ein weiterer Perchtenläufer eingeschritten sei, habe der junge Mann von dem Mädchen abgelassen. Im Anschluss soll dieser gegenüber der Mutter erklärt haben, dass er nicht erkannt habe, dass es sich beim Opfer um eine 13-jährige Teenagerin handelte.

Die 13-Jährige sei mit dem Krankenwagen in das Landesklinikum Mistelbach gebracht worden. Dort seien Schwellungen, blaue Flecken, Blutergüsse und Prellungen an beiden Beinen festgestellt worden. Laut „Heute“ betont die Mutter, dass sich der Perchtenverein „Steinberg Teufeln Zistersdorf“ korrekt verhalten und den Schläger sofort rausgeworfen habe.

Niederösterreich

