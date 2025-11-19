Perchtenläufer prügelt auf 13-jähriges Mädchen ein

„Der Teufel hat mein Kind an der Hand gepackt und mit einer Rute zugedroschen. Selbst als mein Kind nach dem ersten Schlag geschrien und gebrüllt hat, hat er nicht aufgehört! Er hat immer wieder auf sie eingedroschen. Das sind Schreie, die vergisst eine Mutter nicht mehr“, zitiert „Heute“ die aufgebrachte Mutter.