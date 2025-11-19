Keine Auslieferung von ÖVP-Nationalrat Franz Hörl

Die Staatsanwaltschaft klagte den Zillertaler schließlich wegen möglicher „Vorsätzlichen Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes“ als Bestimmungstäter sowie der Aufforderung zu einer mit Strafe bedrohten Handlung an. Davon wurde Hörl nicht rechtskräftig freigesprochen.

Bevor die Berufung verhandelt werden kann, muss aufgrund der Abgeordnetentätigkeit Hörls der Immunitätsausschuss befasst werden. Mit dem „Nein“, ist das Verfahren quasi gehemmt.