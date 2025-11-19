Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach „Sauviech“-Sager

Keine Auslieferung von ÖVP-Nationalrat Franz Hörl

Tirol
19.11.2025 10:11
Die Aussage von Hörl (bei seiner Angelobung im September) fiel in seine politische Tätigkeit, ...
Die Aussage von Hörl (bei seiner Angelobung im September) fiel in seine politische Tätigkeit, urteilte der Immunitätsausschuss einstimmig.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Nachdem der Tiroler ÖVP-Abgeordnete Franz Hörl bei einer Bauernversammlung zum Thema Wolf offenbar gemeint habe, man solle die Tiere „schießen und eingraben“, wollte das Landesgericht Innsbruck ein Berufungsverfahren einleiten. Dies wurde jetzt abgelehnt.

0 Kommentare

„Wenn es so weitergeht, dann schießt’s, was geht, und grabt’s ein, was geht“, soll er laut einem Video, das ein örtlicher Bauer gemacht hat, bei einer Versammlung gesagt haben. Zudem habe er die Tiere als „Sauviech“ bezeichnet.

Ein Richter sprach den Tiroler Nationalrat vor Monaten in erster Instanz frei. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ließ nicht locker und ging in Berufung. Am Mittwoch gab es nun die Antwort des Immunitätsausschusses. Dieser lehnte eine „Auslieferung“ Hörls jetzt ab.

Aussagen in politischer Tätigkeit
Einstimmig sei geurteilt worden, dass bei den von der Justiz erfolgten Aussagen Hörls ein Zusammenhang mit seiner politischen Tätigkeit besteht.

Der Abgeordnete hatte sich nach der Veranstaltung im Jahr 2024 vor dem Landesgericht verantworten müssen, da er sich laut Staatsanwaltschaft vorsätzlich für die Wolfs-Tötung ausgesprochen haben soll. 

Lesen Sie auch:
Franz Hörl geriet wegen Wolf-Aussagen ins Visier von Tierschützern.
„Schießen, eingraben“
Wolf-Sager: Staatsanwalt bekämpft Hörl-Freispruch
24.06.2025
Bei Bauerntreffen
Wutrede gegen den Wolf brachte Hörl vor Gericht
17.06.2025
Politiker unbeirrt
„Notwehrrecht gegen Wölfe“: Franz Hörl angezeigt
24.09.2024

Die Staatsanwaltschaft klagte den Zillertaler schließlich wegen möglicher „Vorsätzlichen Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes“ als Bestimmungstäter sowie der Aufforderung zu einer mit Strafe bedrohten Handlung an. Davon wurde Hörl nicht rechtskräftig freigesprochen. 

Bevor die Berufung verhandelt werden kann, muss aufgrund der  Abgeordnetentätigkeit Hörls der Immunitätsausschuss befasst werden. Mit dem „Nein“, ist das Verfahren quasi gehemmt.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
219.075 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
211.493 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
205.115 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
757 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf