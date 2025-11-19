Trump löst nun sogar Bildungsministerium auf

Seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit im Jänner verhängte das Außenministerium neue Beschränkungen für ausländische Studenten, darunter die Überprüfung von Social-Media-Konten. Diese Maßnahmen trugen möglicherweise zu einem 17-prozentigen Rückgang neu eingeschriebener internationaler Studierender im laufenden Schuljahr bei. Das 1979 gegründete Bildungsministerium verwaltet Studienkredite, überwacht schulische Leistungen und setzt Bürgerrechte an Schulen durch. Trump hatte im März erklärt, er wolle die Bildung an die Bundesstaaten zurückgeben.