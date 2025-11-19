LeBron James schreibt bei Comeback Geschichte!

LeBron James hat sein NBA-Comeback gegeben und damit als erster Spieler überhaupt seine 23. Saison in der besten Basketball-Liga der Welt eingeläutet. Der 40-Jährige stand nur einen Tag nach seinem ersten Mannschaftstraining mit den Lakers in der Startformation gegen die Utah Jazz. Beim 140:126 spielte James 30 Minuten und verbuchte in dieser Zeit elf Punkte und zwölf Vorlagen. Er hat nun seit dem 6. Jänner 2007 immer zweistellig gepunktet – in 1.293 Partien in Serie.