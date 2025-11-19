Wunschgegner bei der WM? „Wir schlagen alle!“

Wimmer: „Wir schlagen alle“

Österreich fährt zur WM! Hat man nun einen Wunschgegner für die Auslosung? „Gibt es keinen“, sagt Patrick Wimmer. Nachsatz: „Wir schlagen alle!“ Seit er beim Nationalteam sei, habe er immer das Ziel WM gehört, schildert Wimmer. „Für die älteren Spieler ist es vielleicht die letzte Chance. Österreich hat sich seit 28 Jahren nicht qualifiziert. Ich glaube, das war für jeden ein großes Ding“, so der Offensivmann. Die große Chance bestand seit der Auslosung. Wimmer gibt zu: „Wir haben eine gute Gruppe erwischt, sodass wir sagen, wir sind der Favorit und müssen das vielleicht regeln.“