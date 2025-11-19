Wenn überforderte Eltern auf Kinder einschlagen

„Ein wirklich enttäuschendes Ergebnis“, erklärt Hedwig Wölfl, Geschäftsführerin der möwe. „35 Jahre nach der Einführung eines Verbots von Gewalt in der Erziehung hätten wir gehofft, dass weniger Menschen Gewalt für notwendig halten. Hier gibt es noch viel zu tun! Es braucht mehr Aufklärung, Bewusstseinsbildung und Kampagnen, die alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten erreichen. Dafür müsste dringend Geld frei gemacht werden“, so Wölfl weiter.