Energie und Gastronomie schlimmste Preistreiber

Die Infografik zeigt die Inflation in Österreich von April 2024 bis Oktober 2025 und die Preisentwicklung ausgewählter Bereiche im Oktober 2025. Die Inflationsrate steigt zuletzt auf 4,0 %. Besonders stark steigen die Preise für Wohnen, Wasser und Energie mit 6,6 % sowie für Gastronomie und Hotels mit 6,0 %. Lebensmittel und die allgemeine Inflationsrate liegen bei 4,0 %. Treibstoffe steigen nur um 0,4 %. Quelle: Statistik Austria.