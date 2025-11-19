Energie und Gastronomie schlimmste Preistreiber

Die Inflation in Österreich ist im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 4,0 Prozent geblieben.
Erneut befeuerten Energie und Gastronomie die Preise nach oben. Für Wohnen, Wasser und Energie legten die Kosten um 6,6 Prozent zu, Restaurants und Hotels wurden um 6,0 Prozent teurer. Die Preise für Haushaltsenergie allein legten um 15,7 Prozent zu. Ohne Haushaltsenergie, Restaurants und Hotels wäre die Inflation nur bei 2,4 Prozent gelegen, teilte die Statistik Austria mit.
Bekleidung treibt Inflation an
Im Vergleich zum Vormonat September legte die Teuerung um 0,4 Prozent zu. Im Monatsvergleich trieben vor allem Bekleidungsartikel (plus 4,2 Prozent) die Inflation nach oben.
Das sei auf den saisonalen Übergang zwischen Herbst- und Winterwaren zurückzuführen. Gedämpft wurde die Inflation dagegen durch Preisrückgänge bei Flugpauschalreisen, die um 4,8 Prozent billiger wurden.
