Kampfjets stiegen auf
Angriff in Westukraine: Polens Luftwaffe alarmiert
Russische Luftangriffe auf den Westen der Ukraine haben die polnische Luftwaffe alarmiert. Zur Sicherung des Luftraums des NATO-Landes stiegen Mittwochfrüh Kampfjets auf.
Auch bodengestützte Luftabwehr- und Radarüberwachungssysteme seien in den höchsten Bereitschaftszustand versetzt worden, teilte die polnische Armee mit. Die Flughäfen Rzeszow und Lublin in Südostpolen wurden vorübergehend geschlossen, um dem Militär im Luftraum Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, erklärte Polens Flugsicherungsbehörde.
In der Ukraine herrscht nahezu im ganzen Land Luftalarm. Polen hat wegen russischer Angriffe auf die Westukraine bereits wiederholt Kampfjets zum Schutz des eigenen Luftraums eingesetzt.
Alarmstufe bei Bahnstrecken erhöht
Zuletzt hatte es in Polen Aufruhr gegeben, weil Gleise einer strategisch wichtigen Bahnlinie gesprengt worden waren. Für bestimmte Bahnstrecken gilt nun die dritte Terrorwarnstufe. Zum Schutz wichtiger Infrastruktur wird das Militär eingesetzt. Polen macht für die Sabotage Russland verantwortlich. Der Kreml wies die Anschuldigungen zurück und wirft der Regierung in Warschau „Russophobie“ vor.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.