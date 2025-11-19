Vorteilswelt
Kampfjets stiegen auf

Angriff in Westukraine: Polens Luftwaffe alarmiert

Ausland
19.11.2025 07:49
Ein F-16-Kampfjet der polnischen Luftwaffe (Archivbild)
Ein F-16-Kampfjet der polnischen Luftwaffe (Archivbild)(Bild: Wikimedia Commons/Gerard van der Schaaf – 4058/CC BY 2.0)

Russische Luftangriffe auf den Westen der Ukraine haben die polnische Luftwaffe alarmiert. Zur Sicherung des Luftraums des NATO-Landes stiegen Mittwochfrüh Kampfjets auf. 

Auch bodengestützte Luftabwehr- und Radarüberwachungssysteme seien in den höchsten Bereitschaftszustand versetzt worden, teilte die polnische Armee mit. Die Flughäfen Rzeszow und Lublin in Südostpolen wurden vorübergehend geschlossen, um dem Militär im Luftraum Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, erklärte Polens Flugsicherungsbehörde. 

In der Ukraine herrscht nahezu im ganzen Land Luftalarm. Polen hat wegen russischer Angriffe auf die Westukraine bereits wiederholt Kampfjets zum Schutz des eigenen Luftraums eingesetzt.

Lesen Sie auch:
Ermittler untersuchen die durch die Explosion beschädigten Gleise. 
Sabotage an Gleisen
Polen macht Kreml für Anschlag verantwortlich
18.11.2025

Alarmstufe bei Bahnstrecken erhöht
Zuletzt hatte es in Polen Aufruhr gegeben, weil Gleise einer strategisch wichtigen Bahnlinie gesprengt worden waren. Für bestimmte Bahnstrecken gilt nun die dritte Terrorwarnstufe.  Zum Schutz wichtiger Infrastruktur wird das Militär eingesetzt. Polen macht für die Sabotage Russland verantwortlich. Der Kreml wies die Anschuldigungen zurück und wirft der Regierung in Warschau „Russophobie“ vor.

