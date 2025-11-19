Angriff in Westukraine: Polens Luftwaffe alarmiert

Alarmstufe bei Bahnstrecken erhöht

Zuletzt hatte es in Polen Aufruhr gegeben, weil Gleise einer strategisch wichtigen Bahnlinie gesprengt worden waren. Für bestimmte Bahnstrecken gilt nun die dritte Terrorwarnstufe. Zum Schutz wichtiger Infrastruktur wird das Militär eingesetzt. Polen macht für die Sabotage Russland verantwortlich. Der Kreml wies die Anschuldigungen zurück und wirft der Regierung in Warschau „Russophobie“ vor.