Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Coole Socke, Arnie!

Warum trägt Schwarzenegger Kompressionsstrümpfe?

Society International
21.09.2025 16:00
Arnold Schwarzenegger macht einen Abstecher in die Apotheke – im lässigen Old-Terminator-Look ...
Arnold Schwarzenegger macht einen Abstecher in die Apotheke – im lässigen Old-Terminator-Look mit Kompressionsstrümpfen und Kult-T-Shirt.(Bild: Krone KREATIV/www.pps.at)

Arnold Schwarzenegger, 78, macht einen ganz alltäglichen Abstecher in die Apotheke – und schon wirbelt die Gerüchteküche auf. In seinem kultigen „I’ll Be Back“-Shirt stolziert der Actionstar durch die Straßen, doch eines fällt sofort auf: seine treuen Begleiter – die Kompressionsstrümpfe. Warum trägt der ehemalige „Terminator“ sie eigentlich? 

0 Kommentare

Die Meinungen gehen auseinander. Bei Profi-Sportlern gelten die Strümpfe als wahre Wunderwaffe: Sie sollen die Leistungsfähigkeit steigern und die Muskeln schneller regenerieren lassen.

Aber nicht nur Sportler schwören auf die Strümpfe: Auf Langstreckenflügen schützen sie vor geschwollenen Beinen und Thrombosen. Ganz so dramatisch, wie es klingt, ist es für gesunde Passagiere aber nicht: Wer keine familiäre Thrombose-Vorgeschichte hat, kommt mit regelmäßigem Aufstehen und ausreichend Wasser trinken locker durch den Flug.

Arnold Schwarzenegger huldigt im kulitgen „I‘ll be back“-T-Shirt einer seiner kultigsten Rollen.
Arnold Schwarzenegger huldigt im kulitgen „I‘ll be back“-T-Shirt einer seiner kultigsten Rollen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Für Menschen mit erhöhtem Risiko – sei es durch Familiengeschichte, Schwangerschaft oder Venenerkrankungen – gehören Kompressionsstrümpfe hingegen zur Pflicht, bei besonders schweren Fällen verschreibt der Arzt sogar medizinische Modelle.

Einige Blessuren kassiert
Arnold selbst hat im Laufe seines Lebens einige Blessuren kassiert: Motorrad-Unfälle, ein gebrochener Oberschenkel beim Skifahren 2006, eine neue Hüfte und mehrere Herz-Operationen – darunter 2020 der Einbau einer neuen Aortenklappe. Kein Wunder also, dass er auf Nummer sicher geht!

„Alles okay!“, signalisiert der 78-Jährige. Die Kompressionsstrümpfe sind wohl nur eine ...
„Alles okay!“, signalisiert der 78-Jährige. Die Kompressionsstrümpfe sind wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Vom Bodybuilding-Star der 80er über Blockbuster-Hits wie „Conan“ und Terminator bis zum Gouverneur von Kalifornien: Schwarzenegger bleibt eine Legende. Politisch aktiv, engagiert er sich heute für Umweltschutz und macht auf seinen sozialen Medien-Accounts Lust auf Krafttraining.

Ob die Strümpfe also sportliche Routine oder medizinische Vorsicht sind – Arnold bleibt einfach die coole Socke, die wir kennen und lieben!

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
113.608 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
105.164 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
98.645 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2191 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1725 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1247 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Society International
Priscilla packt aus
Hatte Tochter Lisa Marie Sex mit Michael Jackson?
Coole Socke, Arnie!
Warum trägt Schwarzenegger Kompressionsstrümpfe?
Heiße Affäre
Malkovich packt bei Ö3 über Michelle Pfeiffer aus
Krone Plus Logo
Coach von Bezos & Co.
So bringt Wes Okerson die Superreichen in Form
Aufregung um Becker-Ex
Gerichtsvollzieher erwartete Lilly am Oktoberfest!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf