Warum trägt Schwarzenegger Kompressionsstrümpfe?

Arnold Schwarzenegger, 78, macht einen ganz alltäglichen Abstecher in die Apotheke – und schon wirbelt die Gerüchteküche auf. In seinem kultigen „I’ll Be Back“-Shirt stolziert der Actionstar durch die Straßen, doch eines fällt sofort auf: seine treuen Begleiter – die Kompressionsstrümpfe. Warum trägt der ehemalige „Terminator“ sie eigentlich?
Die Meinungen gehen auseinander. Bei Profi-Sportlern gelten die Strümpfe als wahre Wunderwaffe: Sie sollen die Leistungsfähigkeit steigern und die Muskeln schneller regenerieren lassen.
Aber nicht nur Sportler schwören auf die Strümpfe: Auf Langstreckenflügen schützen sie vor geschwollenen Beinen und Thrombosen. Ganz so dramatisch, wie es klingt, ist es für gesunde Passagiere aber nicht: Wer keine familiäre Thrombose-Vorgeschichte hat, kommt mit regelmäßigem Aufstehen und ausreichend Wasser trinken locker durch den Flug.
Für Menschen mit erhöhtem Risiko – sei es durch Familiengeschichte, Schwangerschaft oder Venenerkrankungen – gehören Kompressionsstrümpfe hingegen zur Pflicht, bei besonders schweren Fällen verschreibt der Arzt sogar medizinische Modelle.
Einige Blessuren kassiert
Arnold selbst hat im Laufe seines Lebens einige Blessuren kassiert: Motorrad-Unfälle, ein gebrochener Oberschenkel beim Skifahren 2006, eine neue Hüfte und mehrere Herz-Operationen – darunter 2020 der Einbau einer neuen Aortenklappe. Kein Wunder also, dass er auf Nummer sicher geht!
Vom Bodybuilding-Star der 80er über Blockbuster-Hits wie „Conan“ und Terminator bis zum Gouverneur von Kalifornien: Schwarzenegger bleibt eine Legende. Politisch aktiv, engagiert er sich heute für Umweltschutz und macht auf seinen sozialen Medien-Accounts Lust auf Krafttraining.
Ob die Strümpfe also sportliche Routine oder medizinische Vorsicht sind – Arnold bleibt einfach die coole Socke, die wir kennen und lieben!
