Peter Kaiser: „Bis zu meinem letzten Atemzug …“

„Heute ist ein Tag der Gefühle, heute ist es Zeit zu gehen“

„Fast 97 Prozent der Eingeladenen sind heute auch gekommen – so etwas habe ich noch nie erlebt“, beginnt Peter Kaiser seine Rede. „Heute ist ein Tag der Gefühle, ein Tag der Dankbarkeit gegenüber den besten Wegbegleiterinnen und -begleitern, die man sich nur wünschen konnte. Ein Tag des Aufbruchs und der Zuversicht.“ Heute sei es Zeit zu gehen, er habe sich diese Entscheidung gut und lange überlegt. „Doch ich bin mir sicher und voller Überzeugung, dass auch die Zukunft in Kärnten sozialdemokratisch sein wird!“, zeigte sich Kaiser überzeugt und blickte anschließend auf 15 Jahre Politikkarriere zurück: HCB-Skandal im Görtschitztal, Hype-Heta-Krise, Corona-Pandemie, Naturkatastrophen, Teuerung und Attentate.