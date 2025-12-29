Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sechs Fälle in Kärnten

Vorsicht: Taschendiebe treiben derzeit ihr Unwesen

Kärnten
29.12.2025 19:28
Sogar aus einer umgehängten Handtasche wurde eine Geldtasche gestohlen (Symbolbild).
Sogar aus einer umgehängten Handtasche wurde eine Geldtasche gestohlen (Symbolbild).(Bild: Reinhard Holl)

Unbekannte Täter haben heute in Kärnten den weihnachtlichen Rummel in Supermärkten genutzt – insgesamt sechs Fälle von Taschendiebstahl wurden der Polizei gemeldet. Und es waren mehrere Bezirke betroffen.

0 Kommentare

Eine offene Handtasche ist wie eine Einladung für jene unverschämten Diebe, die am Montagnachmittag mehrfach in Kärnten zugeschlagen haben. Sie nutzten das weihnachtliche Gedrängel in Supermärkten in gleich drei Bezirken aus.

Diebstahl auch aus umgehängter Tasche
„Unbekannte Täter stahlen am Nachmittag in drei Supermärkten in Völkermarkt Geldtaschen aus offenen Handtaschen, die die Geschädigten um Einkaufswägen gehängt und in einem Fall am Körper umgehängt hatten“, berichtet die Polizei.

Wahrscheinlich dieselben Täter
Auch in einem Supermarkt im Bezirk Klagenfurt-Land und zweimal in der Landeshauptstadt kam es zu ähnlichen Vorfällen. „Ein Tatzusammenhang ist derzeit sehr wahrscheinlich“, erklärt die Polizei. Die Ermittlungen laufen, doch bis die Täter erwischt werden, gilt es, beim Einkauf besondere Vorsicht walten zu lassen.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
172.862 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
122.848 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.904 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Kärnten
Sechs Fälle in Kärnten
Vorsicht: Taschendiebe treiben derzeit ihr Unwesen
Rekord in Klagenfurt
21 Tage sind genug: Nebel löst sich endlich auf
Vierschanzentournee
ÖSV-Adler in Oberstdorf nur von Prevc geschlagen
Land erteilt Absage
Stadt Klagenfurt muss Eishalle selbst finanzieren
Täter flüchtig
Mit Messer bewaffnet: Räuber stahlen teure Rolex
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf