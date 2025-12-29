Vorsicht: Taschendiebe treiben derzeit ihr Unwesen

Unbekannte Täter haben heute in Kärnten den weihnachtlichen Rummel in Supermärkten genutzt – insgesamt sechs Fälle von Taschendiebstahl wurden der Polizei gemeldet. Und es waren mehrere Bezirke betroffen.
Eine offene Handtasche ist wie eine Einladung für jene unverschämten Diebe, die am Montagnachmittag mehrfach in Kärnten zugeschlagen haben. Sie nutzten das weihnachtliche Gedrängel in Supermärkten in gleich drei Bezirken aus.
Diebstahl auch aus umgehängter Tasche
„Unbekannte Täter stahlen am Nachmittag in drei Supermärkten in Völkermarkt Geldtaschen aus offenen Handtaschen, die die Geschädigten um Einkaufswägen gehängt und in einem Fall am Körper umgehängt hatten“, berichtet die Polizei.
Wahrscheinlich dieselben Täter
Auch in einem Supermarkt im Bezirk Klagenfurt-Land und zweimal in der Landeshauptstadt kam es zu ähnlichen Vorfällen. „Ein Tatzusammenhang ist derzeit sehr wahrscheinlich“, erklärt die Polizei. Die Ermittlungen laufen, doch bis die Täter erwischt werden, gilt es, beim Einkauf besondere Vorsicht walten zu lassen.
