Boss verrät: Das ist das neue Saisonziel des VSV!

Der krisengeschüttelte VSV empfängt am Dienstag mit Graz das nächste Kaliber. Verteidiger Thomas Vallant ist mit dabei, er wurde für den Check zum Kopf eines Bozner-Spielers nicht gesperrt. Der Vorstand der Adler gesteht hingegen Fehler ein, die zum Absturz führten – die „Krone“ fragte nach und kennt das neue Saisonziel. Zudem drohen dem Klub hohe Nachzahlungen. Alle Details hier: