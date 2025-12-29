Boss verrät: Das ist das neue Saisonziel des VSV!

Trainer von ÖFB-Gegner tobt wegen Zidane-Besuch
Was steckt dahinter?
Der krisengeschüttelte VSV empfängt am Dienstag mit Graz das nächste Kaliber. Verteidiger Thomas Vallant ist mit dabei, er wurde für den Check zum Kopf eines Bozner-Spielers nicht gesperrt. Der Vorstand der Adler gesteht hingegen Fehler ein, die zum Absturz führten – die „Krone“ fragte nach und kennt das neue Saisonziel. Zudem drohen dem Klub hohe Nachzahlungen. Alle Details hier:
Sprichwörtlich durch die Hölle marschiert zurzeit der VSV! Sportlich hält man bei neun Pleiten aus den letzten zehn Partien. Neo-Coach Pierre Allard verlor von seinen sieben Matches sechs. Die letzten sechs Spiele verlor man in Folge. Und heute kommt mit Graz das nächste Kaliber.
