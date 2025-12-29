Vorteilswelt
Schwer verletzt

Pony trat plötzlich 12-Jähriger mitten ins Gesicht

Oberösterreich
29.12.2025 20:00
Das Kind wurde von einem Pony im Gesicht getroffen (Symbolbild).
Das Kind wurde von einem Pony im Gesicht getroffen (Symbolbild).(Bild: Claudia Fischer)

Schwerer Unfall auf einem Reiterhof in Oberösterreich. Zwei Mädchen ließen ein Pony frei herumlaufen. Plötzlich schlug das Tier aus und traf eine 12-Jährige mitten im Gesicht. Das Kind wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Zwei zwölfjährige Mädchen aus dem Bezirk Wels-Land haben am Montag in einer Reithalle in Allhaming ein Pony frei umherlaufen lassen. „Dabei drehte sich das Pony plötzlich um und trat einem Mädchen ins Gesicht“, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Vater versorgte Kind
Das Kind wurde von seinem Vater bis zum Eintreffen der Rettung erstversorgt und dann ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. Es erlitt einen mehrfachen Nasenbeinbruch und Wunden im Gesicht.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
