Doch zwei Kandidaten: Wer macht Kaiser-Nachfolge?

Am Parteitag selbst – er findet am 20. September im Congress Center Villach statt – gibt es noch die Möglichkeit, dass Delegierte antreten, „dafür ist allerdings eine Zweidrittel-Mehrheit der rund 530 Delegierten notwendig“, so Sucher gegenüber der „Krone“. Und: „Aus Geschichte wissen wir, dass das selten vorkommt und die Delegierten es schätzen, wenn mit offenen Karten gespielt wird.“