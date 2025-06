Erst die SPÖ, dann Kärnten: Rennen um Kaisers Erbe

Was muss ein guter Landeshauptmann mitbringen, Herr Kaiser?

Peter Kaiser: „Ein guter Landeshauptmann hört zu, sagt, was er tut und tut, was er sagt. Er handelt verlässlich, unaufgeregt und bleibt in schwierigen Zeiten lösungsorientiert und respektvoll gegenüber allen anderen. Er steht für Zusammenhalt statt Spaltung und für Politik, die das Leben der Menschen verbessert – mit Herz, Hausverstand und dem klaren Ziel, das Land weiterzuentwickeln; das gilt auch für eine Landeshauptfrau.“