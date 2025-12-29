Das gefährliche Spiel mit Benkos E-Mail-Adressen

„Risiko für den Rechtsverkehr“

„Es ist technisch kinderleicht, E-Mail-Adressen wie r.benko@signa.at , finanzabteilung@signa.at oder vorstand@signa.de zu erstellen. Für Banken oder Behörden ist auf den ersten Blick nicht erkennbar, dass diese Kommunikation nicht legitim ist“, erklärt ein IT-Fachmann. Das Missbrauchspotenzial sei real: „Hier geht es nicht um ein technisches Detail, sondern um ein Risiko für den Rechtsverkehr und den Gläubigerschutz.“