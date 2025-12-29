Tschofenig: „Heißt noch nicht viel bei Tournee“

„In Oberstdorf kann man nur verlieren und nichts gewinnen“, so Tschofenig im ORF-Interview. „Ich bin echt zufrieden mit dem Wettkampf, aber die Tournee ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und da werden wir darauf hinkämpfen und schauen, dass wir immer vorne dabei sind. Dann schauen wir, was in Bischofshofen rauskommt.“