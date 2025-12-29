Tschofenig: „Heißt noch nicht viel bei Tournee“

„Das heißt noch nicht viel bei der Tournee“, weiß Titelverteidiger Daniel Tschofenig nach Platz zwei beim Auftakt der Vierschanzen-Tournee in Oberstdorf. Der Rückstand auf Sieger und Weltcup-Dominator Domen Prevc ist allerdings schon richtig groß.
„In Oberstdorf kann man nur verlieren und nichts gewinnen“, so Tschofenig im ORF-Interview. „Ich bin echt zufrieden mit dem Wettkampf, aber die Tournee ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und da werden wir darauf hinkämpfen und schauen, dass wir immer vorne dabei sind. Dann schauen wir, was in Bischofshofen rauskommt.“
Prevc Vorsprung beträgt allerdings bereits 17,5 Punkte. „Das ist schon sehr viel. Letztes Jahr waren es vielleicht 12. Aber er springt schon extrem gut und macht keine Fehler. Ich glaube, uns bleibt nur auf einen zu hoffen.
Der Slowene: „Ich habe mich in einer guten Position gebracht und versuche, die gute Form zu behalten. Es schaut vielleicht leicht aus, aber da steckt viel Arbeit dahinter – es muss schon alles zusammenpassen. Aber ich werde versuchen, weiter gut zuspringen.“
„Werden ihn schon noch ärgern“
Die Kampfansage kam von Jan Hörl. Der Vierte von Oberstdorf: „Bisschen ärgern werden wir ihn schon noch – es gibt ja noch drei Springen“
