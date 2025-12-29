Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Platz 2 in Oberstdorf

Tschofenig: „Heißt noch nicht viel bei Tournee“

Ski Nordisch
29.12.2025 19:04
Daniel Tschofenig
Daniel Tschofenig(Bild: AFP/FREDRIK SANDBERG)

„Das heißt noch nicht viel bei der Tournee“, weiß Titelverteidiger Daniel Tschofenig nach Platz zwei beim Auftakt der Vierschanzen-Tournee in Oberstdorf. Der Rückstand auf Sieger und Weltcup-Dominator Domen Prevc ist allerdings schon richtig groß.

0 Kommentare

„In Oberstdorf kann man nur verlieren und nichts gewinnen“, so Tschofenig im ORF-Interview. „Ich bin echt zufrieden mit dem Wettkampf, aber die Tournee ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und da werden wir darauf hinkämpfen und schauen, dass wir immer vorne dabei sind. Dann schauen wir, was in Bischofshofen rauskommt.“

Domen Prevc
Domen Prevc(Bild: GEPA)

Prevc Vorsprung beträgt allerdings bereits 17,5 Punkte. „Das ist schon sehr viel. Letztes Jahr waren es vielleicht 12. Aber er springt schon extrem gut und macht keine Fehler. Ich glaube, uns bleibt nur auf einen zu hoffen. 

Der Slowene: „Ich habe mich in einer guten Position gebracht und versuche, die gute Form zu behalten. Es schaut vielleicht leicht aus, aber da steckt viel Arbeit dahinter – es muss schon alles zusammenpassen. Aber ich werde versuchen, weiter gut zuspringen.“

Lesen Sie auch:
Daniel Tschofenig
Vierschanzentournee
ÖSV-Adler in Oberstdorf nur von Prevc geschlagen
29.12.2025

„Werden ihn schon noch ärgern“
Die Kampfansage kam von Jan Hörl. Der Vierte von Oberstdorf: „Bisschen ärgern werden wir ihn schon noch – es gibt ja noch drei Springen“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
172.091 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
122.726 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.786 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Ski Nordisch
Platz 2 in Oberstdorf
Tschofenig: „Heißt noch nicht viel bei Tournee“
Vierschanzentournee
ÖSV-Adler in Oberstdorf nur von Prevc geschlagen
Tour de Ski
Rang zwei! Stadlober glänzt auf der zweiten Etappe
Erstmals seit 2013
„Griff ins Klo“: Lokalmatador erlebt Quali-Debakel
Krone Plus Logo
Vierschanzentournee
Spürhunde sorgen für ein Gefühl der Sicherheit

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf