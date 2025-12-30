Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen und Gewinnen

So feiern Musi-Stars: Silvester voller Emotionen

Gewinnspiele
30.12.2025 05:00
Die Edlseer freuen sich auf ein richtiges Jubiläumsjahr – inklusive rundem Geburtstag.
Die Edlseer freuen sich auf ein richtiges Jubiläumsjahr – inklusive rundem Geburtstag.(Bild: Die Edlseer)

Familiär oder mitten im Rampenlicht: Während die Vorfreude auf das Winter-Musi-Spektakel steigt, verraten die Stars, wie sie den Jahreswechsel verbringen. Die „Krone“ verlost VIP-Tickets für das musikalische Highlight in Bad Kleinkirchheim.

0 Kommentare

Jahreswechsel mit Schnapszahl-Jubiläum: Die Edlseer feiern im kommenden Jahr 33 Bühnenjahre und geben ihren Auftakt in ein ereignisreiches Jahr bei „Wenn die Musi spielt – OPEN AIR“ in Bad Kleinkirchheim. Zusätzlich gibt es noch einen weiteren Grund zum Feiern, denn Frontmann Fritz Kristoferitsch wird im September 50 Jahre alt.

Beim Winter-Musi-Spektakel am 23. und 24. Jänner werden die Stars wieder für ein wahres Hit-Feuerwerk sorgen – und auch zum Jahreswechsel wird die ein oder andere musikalische Rakete gezündet.

Künstler zwischen Auftritt und Silvesterparty
„Wir feiern Silvester in München bei der Florian-Silbereisen-Show. Zum Jahreswechsel haben wir zwar meistens einen Auftritt, doch dieses Jahr stehen wir zum ersten Mal zu Silvester im Fernsehen und feiern somit mit vielen Freunden und Kollegen aus der Branche“, erzählt Philipp Rafetseder von der Mountain Crew und freut sich ebenfalls schon auf die Musi: „Wir waren schon einige Male dabei – mittlerweile ist es wie ein Kurzurlaub.“

Natalie Holzner feiert den Jahreswechsel auf der Bühne.
Natalie Holzner feiert den Jahreswechsel auf der Bühne.(Bild: uspmedia &amp; DANNDA Music)
Die AlpenRebellen wünschen ein „Prosit 2026“ aus ihrem Tonstudio.
Die AlpenRebellen wünschen ein „Prosit 2026“ aus ihrem Tonstudio.(Bild: AlpenRebellen)
Chris Steger verbringt Silvester auf einer Hütte mit Freunden.
Chris Steger verbringt Silvester auf einer Hütte mit Freunden.(Bild: Andreas Tröster)
Sonia Liebing wird Silvester im KReise ihrer Familie verbingen.
Sonia Liebing wird Silvester im KReise ihrer Familie verbingen.(Bild: zVg)
Die Mountain Crew steht zu Silvester auf der Bühne.
Die Mountain Crew steht zu Silvester auf der Bühne.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die absolute „Vollblutmama“ Sonia Liebing verbringt Silvester hingegen im Kreise ihrer Familie. Nach einem intensiven Jahr wird sie gemeinsam mit ihren Kindern, Freunden und der gesamten Familie in vertrauter Umgebung und mit einer gehörigen Portion „Silvesterparty“ ins neue Jahr rutschen.

Winter-Musi mit neuem Song der AlpenRebellen
Auch Musi-Kollege Chris Steger startet ruhig ins neue Jahr: „Gemütlich mit Freunden auf einer Hütte. Wir machen uns einen schönen Abend mit gutem Essen.“ Natalie Holzner verbringt den Jahreswechsel in ihrer steirischen Heimat – auf der Bühne: „Ich habe den Auftritt ganz bewusst angenommen, denn er liegt nicht weit entfernt. So können meine Eltern, Geschwister und die gesamte Großfamilie dabei sein.“

Die Urgesteine des VolksRock, die AlpenRebellen, feiern ebenfalls mit ihren Familien, „am Berg, ganz klassisch, mit Bratwürstl und Bleigießen. Kitschiger geht’s fast nicht mehr“, schmunzelt Gründungsmitglied Armand Beran und freut sich bereits sehr auf die Musi: „Wir scharren schon mit den Hufen, denn wir werden unseren neuen Titel ,Alpenrose‘ beim Winter-Musi-Open-Air präsentieren.“

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost exklusiv 2x2 VIP-Karten inklusive Backstageführung für die Livesendung am 24. Jänner. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 9. Jänner, 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärnten“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
138.515 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
119.640 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
92.466 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf