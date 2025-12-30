So feiern Musi-Stars: Silvester voller Emotionen

Familiär oder mitten im Rampenlicht: Während die Vorfreude auf das Winter-Musi-Spektakel steigt, verraten die Stars, wie sie den Jahreswechsel verbringen. Die „Krone“ verlost VIP-Tickets für das musikalische Highlight in Bad Kleinkirchheim.
Jahreswechsel mit Schnapszahl-Jubiläum: Die Edlseer feiern im kommenden Jahr 33 Bühnenjahre und geben ihren Auftakt in ein ereignisreiches Jahr bei „Wenn die Musi spielt – OPEN AIR“ in Bad Kleinkirchheim. Zusätzlich gibt es noch einen weiteren Grund zum Feiern, denn Frontmann Fritz Kristoferitsch wird im September 50 Jahre alt.
Beim Winter-Musi-Spektakel am 23. und 24. Jänner werden die Stars wieder für ein wahres Hit-Feuerwerk sorgen – und auch zum Jahreswechsel wird die ein oder andere musikalische Rakete gezündet.
Künstler zwischen Auftritt und Silvesterparty
„Wir feiern Silvester in München bei der Florian-Silbereisen-Show. Zum Jahreswechsel haben wir zwar meistens einen Auftritt, doch dieses Jahr stehen wir zum ersten Mal zu Silvester im Fernsehen und feiern somit mit vielen Freunden und Kollegen aus der Branche“, erzählt Philipp Rafetseder von der Mountain Crew und freut sich ebenfalls schon auf die Musi: „Wir waren schon einige Male dabei – mittlerweile ist es wie ein Kurzurlaub.“
Die absolute „Vollblutmama“ Sonia Liebing verbringt Silvester hingegen im Kreise ihrer Familie. Nach einem intensiven Jahr wird sie gemeinsam mit ihren Kindern, Freunden und der gesamten Familie in vertrauter Umgebung und mit einer gehörigen Portion „Silvesterparty“ ins neue Jahr rutschen.
Winter-Musi mit neuem Song der AlpenRebellen
Auch Musi-Kollege Chris Steger startet ruhig ins neue Jahr: „Gemütlich mit Freunden auf einer Hütte. Wir machen uns einen schönen Abend mit gutem Essen.“ Natalie Holzner verbringt den Jahreswechsel in ihrer steirischen Heimat – auf der Bühne: „Ich habe den Auftritt ganz bewusst angenommen, denn er liegt nicht weit entfernt. So können meine Eltern, Geschwister und die gesamte Großfamilie dabei sein.“
Die Urgesteine des VolksRock, die AlpenRebellen, feiern ebenfalls mit ihren Familien, „am Berg, ganz klassisch, mit Bratwürstl und Bleigießen. Kitschiger geht’s fast nicht mehr“, schmunzelt Gründungsmitglied Armand Beran und freut sich bereits sehr auf die Musi: „Wir scharren schon mit den Hufen, denn wir werden unseren neuen Titel ,Alpenrose‘ beim Winter-Musi-Open-Air präsentieren.“
