So feiern Musi-Stars: Silvester voller Emotionen

Künstler zwischen Auftritt und Silvesterparty

„Wir feiern Silvester in München bei der Florian-Silbereisen-Show. Zum Jahreswechsel haben wir zwar meistens einen Auftritt, doch dieses Jahr stehen wir zum ersten Mal zu Silvester im Fernsehen und feiern somit mit vielen Freunden und Kollegen aus der Branche“, erzählt Philipp Rafetseder von der Mountain Crew und freut sich ebenfalls schon auf die Musi: „Wir waren schon einige Male dabei – mittlerweile ist es wie ein Kurzurlaub.“