Irrfahrt: Slowene fuhr in Schlangenlinien über A8

Ein betrunkener Lenker (39) aus Slowenien sorgte Montagnachmittag für eine riskante Fahrt auf der A8 in Oberösterreich. In wilden Schlangenlinien war der Mann mit seinem Kastenwagen unterwegs – bis eine Polizeistreife bei der Auffahrt Meggenhofen auf ihn aufmerksam wurde.
Bei der Raststation Aistersheim war Schluss mit der Irrfahrt. Der erste Alkovortest ließ selbst die Beamten staunen: unglaubliche 3,42 Promille! Den anschließenden Alkotest verweigerte der Lenker kurzerhand, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtet.
Radklammer an Wagen angebracht
Die Konsequenzen folgten prompt: Führerschein weg, eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe kassiert – und damit der Mann nicht weiterfahren konnte, wurde auch noch eine Radklammer am Fahrzeug angebracht.
