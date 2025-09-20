„Krone-Meter“: SPÖ bekommt neuen Vorsitzenden

Genau das sind Fragen, die auch uns von der „Kärntner Krone“ interessieren. Daher wollen wir im „Krone-Meter“ wissen, wie Ihrer Meinung nach die Kärntner Politik in den kommenden Jahren aussehen wird und stellen Ihnen dazu die passenden Fragen. Noch bis morgen haben Sie die Möglichkeit, an unserer Befragung unkompliziert teilzunehmen: