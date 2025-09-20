Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ihre Meinung zählt

„Krone-Meter“: SPÖ bekommt neuen Vorsitzenden

Kärnten
20.09.2025 09:59
Für Langzeit-Parteiobmann Peter Kaiser endet eine Ära.
Für Langzeit-Parteiobmann Peter Kaiser endet eine Ära.(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)

Ab heute Abend hat die stärkste Partei Kärntens, die SPÖ, einen neuen Vorsitzenden. Damit endet auch die Ära von Langzeit-Parteiobmann Peter Kaiser. Parteitag der Sozialdemokraten bringt Wechsel: Was denken Sie?

0 Kommentare

In den vergangenen Jahren prägten die Sozialdemokraten unter Landeshauptmann Peter Kaiser Kärnten maßgeblich. Doch wie sieht die Zukunft aus? Hat Daniel Fellner das Können, an die Erfolge von Peter Kaiser anzuknüpfen?

Genau das sind Fragen, die auch uns von der „Kärntner Krone“ interessieren. Daher wollen wir im „Krone-Meter“ wissen, wie Ihrer Meinung nach die Kärntner Politik in den kommenden Jahren aussehen wird und stellen Ihnen dazu die passenden Fragen. Noch bis morgen haben Sie die Möglichkeit, an unserer Befragung unkompliziert teilzunehmen:

Mitmachen

  • Sie sind interessiert an Ihrem Umfeld? Sie wollen, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder unbeschwert unser schönes Land erleben können? Dann reden Sie vor Ort mit – direkt in Kärnten.
  • Mitmachen ist kinderleicht: Einfach auf www.krone-k.ifdd.at klicken!
  • Beantworten Sie die Fragen – es gibt keine falschen Antworten! Die Beantwortung dauert maximal zwei Minuten.

 

Austausch vertiefen? 
Sie wollen den Austausch vertiefen und haben uns noch mehr zu sagen? Dann schicken Sie uns Ihren Leserbrief und Ihre Gedanken per E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder ganz einfach per Post an die „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt.

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
164.943 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wien
Frau (44) erschossen, Tochter kämpft um ihr Leben
130.146 mal gelesen
In einer Gemeindebauwohnung in Wien-Leopoldstadt hat sich am Dienstagabend eine Gewalttat mit ...
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
129.449 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1704 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1248 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1035 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Kärnten
Ihre Meinung zählt
„Krone-Meter“: SPÖ bekommt neuen Vorsitzenden
Für den Koralmtunnel
Klimaticket-Posse: Lösung für Jugendliche gefunden
Polizei, Amt, Museum
Lernen, mit Dementen feinfühlig umzugehen
„Krone“-Herzensmensch
Er erfreut seit 80 Jahren Menschen mit Orgelmusik
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen den WAC!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf