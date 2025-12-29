Auf welche Star-Geschichten wir uns 2026 freuen

Netrebko, Swarovski, RAF Camora & Co. zwischen Baby-Gerüchten und Hochzeits-Neuigkeiten: Welche Austro-VIPs 2026 von sich hören lassen werden. Und worüber wir uns freuen würden.
Kommt es zum „Showdown“ zwischen Melissa Naschenweng und DJ Ötzis Lisa-Marie Friedle schon in Kitzbühel? Schließlich soll die eine (Lisa-Marie) der anderen (Melissa) den Job als VIP-Reporterin weggeschnappt haben – und beide sind beim Hahnenkammrennen vor Ort ...
Hochzeiten und Nachwuchs
Nur ein paar jener Geschichten, auf die wir uns 2026 freuen. Auch stehen einige Hochzeiten (samt Baby- und anderen Gerüchten) im Raum. Bei Charts-Held RAF Camora ist der Fall klar, er wird sich trauen und seine Nadine Krena heiraten. Fraglich ist das noch bei Ex-Tennis-Crack Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli. Ebenso die Frage, ob die zwei Hübschen denn nicht auch schon längst über Nachwuchs nachdenken.
Daumen drücken heißt’s 2026 bei Victoria Swarovski. Zuerst tut sie’s für Herzbube Mark Mateschitz, der bei einer Rallye startet, und danach mitunter für sich selbst – sie gilt als heiße Moderations-Aktie beim Song Contest im Mai. Mehr sehen wollen wir auch von Ferdinand Seebacher – und nicht nur gemeinsam mit „Rex“. Im ORF hat man, so hört man, viel mit dem steirischen Schauspielerstar vor.
Wo ist die Netrebko?
Ziemlich rar machte sich zuletzt Operndiva Anna Netrebko. Zuletzt, so erzählt man sich in der Wiener Innenstadt, verkaufte sie sogar ihre Wohnung am Franziskanerplatz. Gibt sie vielleicht wieder ein Austro-Comeback im neuen Jahr?
Es wäre nur eine von jenen Geschichten, von denen wir uns wünschen würden, dass sie das neue Jahr schreibt.
