Heirat, Baby und Shows

Auf welche Star-Geschichten wir uns 2026 freuen

Adabei Österreich
29.12.2025 20:00
Vermehrt Schönes: Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli, werden wir von ihnen 2026 noch mehr ...
Vermehrt Schönes: Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli, werden wir von ihnen 2026 noch mehr positive Schlagzeilen bekommen?(Bild: Andreas Tischler)

Netrebko, Swarovski, RAF Camora & Co. zwischen Baby-Gerüchten und Hochzeits-Neuigkeiten: Welche Austro-VIPs 2026 von sich hören lassen werden. Und worüber wir uns freuen würden. 

0 Kommentare

Kommt es zum „Showdown“ zwischen Melissa Naschenweng und DJ Ötzis Lisa-Marie Friedle schon in Kitzbühel? Schließlich soll die eine (Lisa-Marie) der anderen (Melissa) den Job als VIP-Reporterin weggeschnappt haben – und beide sind beim Hahnenkammrennen vor Ort ...

Hochzeiten und Nachwuchs
Nur ein paar jener Geschichten, auf die wir uns 2026 freuen. Auch stehen einige Hochzeiten (samt Baby- und anderen Gerüchten) im Raum. Bei Charts-Held RAF Camora ist der Fall klar, er wird sich trauen und seine Nadine Krena heiraten. Fraglich ist das noch bei Ex-Tennis-Crack Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli. Ebenso die Frage, ob die zwei Hübschen denn nicht auch schon längst über Nachwuchs nachdenken.

Verliebt, verlobt und bald verheiratet: RAF Camora mit seiner Partnerin Nadine Krena.
Verliebt, verlobt und bald verheiratet: RAF Camora mit seiner Partnerin Nadine Krena.(Bild: Björn B.)
Er stiehlt sogar „Rex“ die Show: der steirische Schauspieler und „Rex“-Star Ferdinand Seebacher
Er stiehlt sogar „Rex“ die Show: der steirische Schauspieler und „Rex“-Star Ferdinand Seebacher(Bild: Imre Antal)
Willst du gelten, mach dich selten: Donna Anna Netrebko
Willst du gelten, mach dich selten: Donna Anna Netrebko(Bild: Starpix / picturedesk.com)
Dauerdaumendrücken: Zuerst hofft sie, dass Mark Mateschitz nichts passiert, danach tut sie’s für ...
Dauerdaumendrücken: Zuerst hofft sie, dass Mark Mateschitz nichts passiert, danach tut sie’s für sich selbst.(Bild: Sepp Pail)
Mit neuem Elan, Liedern (und auch neuer Liebe?) ins neue Jahr: Melissa Naschenweng
Mit neuem Elan, Liedern (und auch neuer Liebe?) ins neue Jahr: Melissa Naschenweng(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Neuer Job, neues Glück: Lisa-Marie Friedle (im Bild mit Papa DJ Ötzi auf Gut Aiderbichl) wird in ...
Neuer Job, neues Glück: Lisa-Marie Friedle (im Bild mit Papa DJ Ötzi auf Gut Aiderbichl) wird in Kitz unterwegs sein.(Bild: Markus Tschepp)

Daumen drücken heißt’s 2026 bei Victoria Swarovski. Zuerst tut sie’s für Herzbube Mark Mateschitz, der bei einer Rallye startet, und danach mitunter für sich selbst – sie gilt als heiße Moderations-Aktie beim Song Contest im Mai. Mehr sehen wollen wir auch von Ferdinand Seebacher – und nicht nur gemeinsam mit „Rex“. Im ORF hat man, so hört man, viel mit dem steirischen Schauspielerstar vor.

Wo ist die Netrebko?
Ziemlich rar machte sich zuletzt Operndiva Anna Netrebko. Zuletzt, so erzählt man sich in der Wiener Innenstadt, verkaufte sie sogar ihre Wohnung am Franziskanerplatz. Gibt sie vielleicht wieder ein Austro-Comeback im neuen Jahr?

Sand statt Glamour? Mateschitz (li.) und Swarovski wohl bei Rallye Dakar am Start.
Inkognito unterwegs
Rasen Mateschitz und Swarovski bald durch Wüste?
23.12.2025
Krone Plus Logo
Exklusiv-Interview
Musiker RAF Camora: Zurück aus der Dunkelheit
14.09.2025
Krone Plus Logo
Kräftemessen im ORF
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
11.12.2025

Es wäre nur eine von jenen Geschichten, von denen wir uns wünschen würden, dass sie das neue Jahr schreibt.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Porträt von Nadi Adana
Nadi Adana
Porträt von Emily Patek
Emily Patek
