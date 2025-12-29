Auf welche Star-Geschichten wir uns 2026 freuen

Hochzeiten und Nachwuchs

Nur ein paar jener Geschichten, auf die wir uns 2026 freuen. Auch stehen einige Hochzeiten (samt Baby- und anderen Gerüchten) im Raum. Bei Charts-Held RAF Camora ist der Fall klar, er wird sich trauen und seine Nadine Krena heiraten. Fraglich ist das noch bei Ex-Tennis-Crack Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli. Ebenso die Frage, ob die zwei Hübschen denn nicht auch schon längst über Nachwuchs nachdenken.