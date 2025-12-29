Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ist Prevc zu stark?

Widhölzl nachdenklich: „Er deklassiert uns!“

Ski Nordisch
29.12.2025 21:44
Andreas Widhölzl
Andreas Widhölzl(Bild: Andreas Tröster)

„Er deklassiert uns ein bisschen“, sagte Cheftrainer Andreas Widhölzl nach der Machtdemonstration von Oberstdorf-Sieger Domen Prevc zum Start in die Vierschanzentournee am Montag. Dabei war der Tiroler mit der Leistung seiner Adler durchaus sehr zufrieden.

0 Kommentare

Fünf Österreicher unter den besten Zehn – und mit Daniel Tschofenig landete der Titelverteidiger sogar auf Platz zwei. Die ÖSV-Adler sind rechtzeitig zur Vierschanzentournee wieder in Fluglaune!

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Start. Man sieht, dass sie gut springen können“, freute sich ÖSV-Cheftrainer Widhölzl über ein starkes Mannschaftsergebnis. Alle sieben ÖSV-Adler klassierten sich in den Top 16. „Man merkt, dass die Jungen extrem viel Talent haben.“

(Bild: AFP/PHILIPP GUELLAND)

Mit Blick auf den überlegenen Prevc könne man nur hoffen, dass diesem noch ein Fehler unterläuft, betonte der Tiroler. „Er ist sehr gut unterwegs, macht keine Fehler und deklassiert uns ein bisschen.“

Lesen Sie auch:
Felix Hoffmann
Disqualifikation
Anzug-Wirbel! Deutscher nun am Oberstdorf-Stockerl
29.12.2025
Vierschanzentournee
ÖSV-Adler in Oberstdorf nur von Prevc geschlagen
29.12.2025
Platz 2 in Oberstdorf
Tschofenig: „Heißt noch nicht viel bei Tournee“
29.12.2025

Der favorisierte Slowene verwies Tschofenig immerhin um 17,5 Punkte auf den zweiten Rang.  „Er macht keine Fehler, er klopft einen Sprung nach dem anderen runter. Wir müssen fast hoffen, dass er Fehler macht“, so der Kärntner.

(Bild: GEPA)

„So ehrlich muss man sein“
Für Stefan Kraft ist Prevc heuer aber ohnehin unantastbar. Der Vorjahressieger von Oberstdorf startete heuer mit Rang neun in die Tournee und sagt ganz offen: „Gegen Domen, so ehrlich muss man sein, ist sowieso kein Kraut gewachsen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
174.483 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
123.109 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
91.127 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Ski Nordisch
Ist Prevc zu stark?
Widhölzl nachdenklich: „Er deklassiert uns!“
Disqualifikation
Anzug-Wirbel! Deutscher nun am Oberstdorf-Stockerl
Platz 2 in Oberstdorf
Tschofenig: „Extrem genial! Das ist unglaublich“
Vierschanzentournee
ÖSV-Adler in Oberstdorf nur von Prevc geschlagen
Tour de Ski
Rang zwei! Stadlober glänzt auf der zweiten Etappe

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf