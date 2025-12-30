„Danke!“ Luke Littler siegt und wütet gegen Fans

Titelverteidiger Luke Littler steht bei der Darts-WM im Viertelfinale. Nach Buhrufen der Zuschauer und einigen Unsicherheiten gewann der 18-jährige Engländer gegen Landsmann Rob Cross mit 4:2 – und ließ danach seinem Ärger freien Lauf.
„Ihr zahlt hier die Tickets, also auch mein Preisgeld, danke für das Buhen, danke für mein Geld!“, grinste Littler nach dem Sieg sarkastisch in die Arena. Grund: Die Fans im Ally Pally waren mehrheitlich auf der Seite des Underdogs, provozierten den Champion während des Spiels immer wieder mit Schmähgesängen. „Ich weiß nicht, woher das kam. Ich war wirklich überrascht über die Buhrufe“, so Littler später im Gespräch mit Sport1.
Fest steht: Cross, immerhin Weltmeister von 2018, nützte die aufgeheizte Stimmung im zweiten Satz zum Ausgleich.
17 180er-Würfe
Der Bezwinger von Mensur Suljovic kam aber besser aus der Pause, stellte auf 3:1. Die Entscheidung? Nein! Cross holte sich im Decider des fünften Satzes das 126er Checkout zum 2:3 – und auch der sechste Satz blieb umkämpft. Littler benötigte schließlich 17 180er-Würfe zum Aufstieg, wo er nun im Viertelfinale auf den Sieger der Partie zwischen Luke Woodhouse und Krzysztof Ratajski trifft.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.