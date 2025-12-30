Vorteilswelt
Aufregung bei Darts-WM

„Danke!" Luke Littler siegt und wütet gegen Fans

Sport-Mix
30.12.2025 00:04
Luke Littler
Luke Littler

Titelverteidiger Luke Littler steht bei der Darts-WM im Viertelfinale. Nach Buhrufen der Zuschauer und einigen Unsicherheiten gewann der 18-jährige Engländer gegen Landsmann Rob Cross mit 4:2 – und ließ danach seinem Ärger freien Lauf. 

„Ihr zahlt hier die Tickets, also auch mein Preisgeld, danke für das Buhen, danke für mein Geld!", grinste Littler nach dem Sieg sarkastisch in die Arena. Grund: Die Fans im Ally Pally waren mehrheitlich auf der Seite des Underdogs, provozierten den Champion während des Spiels immer wieder mit Schmähgesängen. „Ich weiß nicht, woher das kam. Ich war wirklich überrascht über die Buhrufe", so Littler später im Gespräch mit Sport1.

Fest steht: Cross, immerhin Weltmeister von 2018, nützte die aufgeheizte Stimmung im zweiten Satz zum Ausgleich.

17 180er-Würfe
Der Bezwinger von Mensur Suljovic kam aber besser aus der Pause, stellte auf 3:1. Die Entscheidung? Nein! Cross holte sich im Decider des fünften Satzes das 126er Checkout zum 2:3 – und auch der sechste Satz blieb umkämpft. Littler benötigte schließlich 17 180er-Würfe zum Aufstieg, wo er nun im Viertelfinale auf den Sieger der Partie zwischen Luke Woodhouse und Krzysztof Ratajski trifft.

Porträt von Markus Rattenböck
Markus Rattenböck
Folgen Sie uns auf