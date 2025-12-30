„Danke!“ Luke Littler siegt und wütet gegen Fans

„Ihr zahlt hier die Tickets, also auch mein Preisgeld, danke für das Buhen, danke für mein Geld!“, grinste Littler nach dem Sieg sarkastisch in die Arena. Grund: Die Fans im Ally Pally waren mehrheitlich auf der Seite des Underdogs, provozierten den Champion während des Spiels immer wieder mit Schmähgesängen. „Ich weiß nicht, woher das kam. Ich war wirklich überrascht über die Buhrufe“, so Littler später im Gespräch mit Sport1.