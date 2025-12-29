Italien verabschiedet das zwölfte Hilfspaket

Nach Angaben von Vizepremier, Außenminister und Forza-Italia-Chef Antonio Tajani unterstützt Italien zugleich die US-amerikanischen Bemühungen um einen Waffenstillstand und ein Ende des Krieges. „Jeder Fortschritt auf dem Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden ist positiv“, erklärte er laut Medienberichten. Unter der seit Oktober 2022 regierenden Dreier-Koalition der rechten Regierungschefin Meloni zählt Italien innerhalb von EU und NATO zu den verlässlichen Unterstützern der Ukraine.