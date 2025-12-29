Ukrainekrieg
Italien verabschiedet das zwölfte Hilfspaket
Italien bleibt ein verlässlicher Partner der Ukraine in der EU und hat ein neues Hilfspaket beschlossen. Es ist das Zwölfte seit Kriegsbeginn und beinhaltet Waffen und Militärausrüstung. Der Vizepremier Antonio Tajani sieht jeden Schritt zu einem gerechten Frieden als positiv.
Am Montag hat die italienische Regierung ein Dekret verabschiedet, das eine neue Lieferung von Waffen und Militärausrüstung an die Ukraine erlaubt. Damit kann die rechte Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Kiew weitere militärische Güter für den Krieg gegen Russland liefern. Es handelt sich bereits um das zwölfte Hilfspaket Italiens seit Beginn des Konflikts.
Nach Angaben von Vizepremier, Außenminister und Forza-Italia-Chef Antonio Tajani unterstützt Italien zugleich die US-amerikanischen Bemühungen um einen Waffenstillstand und ein Ende des Krieges. „Jeder Fortschritt auf dem Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden ist positiv“, erklärte er laut Medienberichten. Unter der seit Oktober 2022 regierenden Dreier-Koalition der rechten Regierungschefin Meloni zählt Italien innerhalb von EU und NATO zu den verlässlichen Unterstützern der Ukraine.
„Italien wird die Ukraine weiterhin militärisch, wirtschaftlich, finanziell und politisch unterstützen und sich der großen Phase des Wiederaufbaus beteiligen. Wir helfen der Ukraine, weil es ein Freiheitskampf ist – für ein Land, das überfallen wurde und das einen gerechten und dauerhaften Frieden verdient, was Sicherheit für sie und ganz Europa bedeutet“, bekräftigte Tajani.
