Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ukrainekrieg

Italien verabschiedet das zwölfte Hilfspaket

Ausland
29.12.2025 19:14
Die Ukraine erhält Waffen und Militärausrüstung im Kampf gegen den Angriff Russlands.
Die Ukraine erhält Waffen und Militärausrüstung im Kampf gegen den Angriff Russlands.(Bild: AFP/SERGEI SUPINSKY)

Italien bleibt ein verlässlicher Partner der Ukraine in der EU und hat ein neues Hilfspaket beschlossen. Es ist das Zwölfte seit Kriegsbeginn und beinhaltet Waffen und Militärausrüstung. Der Vizepremier Antonio Tajani sieht jeden Schritt zu einem gerechten Frieden als positiv.

0 Kommentare

Am Montag hat die italienische Regierung ein Dekret verabschiedet, das eine neue Lieferung von Waffen und Militärausrüstung an die Ukraine erlaubt. Damit kann die rechte Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Kiew weitere militärische Güter für den Krieg gegen Russland liefern. Es handelt sich bereits um das zwölfte Hilfspaket Italiens seit Beginn des Konflikts.

Vizepremier Chef Antonio Tajani gelobt der Ukraine Unterstützung.
Vizepremier Chef Antonio Tajani gelobt der Ukraine Unterstützung.(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

Nach Angaben von Vizepremier, Außenminister und Forza-Italia-Chef Antonio Tajani unterstützt Italien zugleich die US-amerikanischen Bemühungen um einen Waffenstillstand und ein Ende des Krieges. „Jeder Fortschritt auf dem Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden ist positiv“, erklärte er laut Medienberichten. Unter der seit Oktober 2022 regierenden Dreier-Koalition der rechten Regierungschefin Meloni zählt Italien innerhalb von EU und NATO zu den verlässlichen Unterstützern der Ukraine.

Das Balkendiagramm zeigt die Ukraine-Hilfen von Europa und den USA von Februar 2022 bis Oktober 2025 in Milliarden Euro. Europa hat insgesamt 189,6 Milliarden Euro zugesagt, die USA 114,6 Milliarden Euro. Die Hilfen aus den USA sind seit Februar 2025 ausgesetzt. Quelle: IfW Kiel.

„Italien wird die Ukraine weiterhin militärisch, wirtschaftlich, finanziell und politisch unterstützen und sich der großen Phase des Wiederaufbaus beteiligen. Wir helfen der Ukraine, weil es ein Freiheitskampf ist – für ein Land, das überfallen wurde und das einen gerechten und dauerhaften Frieden verdient, was Sicherheit für sie und ganz Europa bedeutet“, bekräftigte Tajani.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf