Wertvoller Schmuck weg

Mysteriöser Diebstahl: Paket kam ohne Inhalt an

Tirol
29.12.2025 19:53
Wurde der Diebstahl in einem Paketverteilzentrum begangen?
Wurde der Diebstahl in einem Paketverteilzentrum begangen?(Bild: Johanna Birbaumer)

Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigt derzeit die Tiroler Polizei. Ein 61-Jähriger zeigte den Diebstahl von wertvollen Schmuckstücken an. Die waren auf dem Weg zum Empfänger aus einem Paket verschwunden.  

Die Erhebungen der Polizei haben ergeben, dass der Diebstahl wahrscheinlich in einem Postverteilzentrum im Tiroler Unterland begangen worden ist. „Vermutlich wurde ein vom Förderband gefallenes Paket aufgerissen und daraus diverse Schmuckstücke gestohlen“, schildern die Ermittler die bisherigen Erkenntnisse. Der Wert der Beute liegt bei mehr als 10.000 Euro. Begangen worden ist der Diebstahl vermutlich bereits zwischen 3. und 10. November. 

Opfer bekam ein leeres Paket
Nach der Tat dürfte die Täterschaft den beschädigten Kartonteil mit der Adresse des Opfers sowie dem Barcode auf ein neues, leeres Paket geklebt haben. Dieses wurde dem 61-Jährigen dann zugestellt. Der Empfänger staunte nicht schlecht, als er das Paket öffnete und statt der erwarteten Schmuckstücke nur gähnende Leere vorfand. 

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Tirol

