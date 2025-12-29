Mysteriöser Diebstahl: Paket kam ohne Inhalt an

Die Erhebungen der Polizei haben ergeben, dass der Diebstahl wahrscheinlich in einem Postverteilzentrum im Tiroler Unterland begangen worden ist. „Vermutlich wurde ein vom Förderband gefallenes Paket aufgerissen und daraus diverse Schmuckstücke gestohlen“, schildern die Ermittler die bisherigen Erkenntnisse. Der Wert der Beute liegt bei mehr als 10.000 Euro. Begangen worden ist der Diebstahl vermutlich bereits zwischen 3. und 10. November.