Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Disqualifikation

Anzug-Wirbel! Deutscher nun am Oberstdorf-Stockerl

Ski Nordisch
29.12.2025 19:13
Felix Hoffmann
Felix Hoffmann(Bild: GEPA)

Wieder Anzug-Wirbel beim Skispringen! Timi Zajc aus Slowenien wurde am Montag als Zweitplatzierter (ex aequo mit Daniel Tschofenig) in Oberstdorf nachträglich disqualifiziert. Der Deutsche Felix Hoffmann rückte auf Platz drei vor.

0 Kommentare

Nur drei Millimeter sollen am Ende an der Beinlänge entschieden haben und zur Disqualifikation des Slowenen geführt haben. Auch, weil der Weltverband FIS nach dem norwegischen Schummel-Skandal der vergangenen Saison heuer kompromisslos durchgreifen will.

Timi Zajc
Timi Zajc(Bild: GEPA)

„Gut, dass kontrolliert wird.“
Größter Profiteur war der Deutsche Hoffmann, der plötzlich neben Sieger Domen Prevc und Daniel Tschofenig als Dritter auf dem Stockerl jubeln durfte. Deutschland wartet mittlerweile seit fast 24 Jahren auf einen Erfolg bei der Vierschanzentournee und darf sich nun wieder leichte Hoffnungen machen. Jan Hörl rückte auf den undankbaren vierten Platz vor – und Tschofenig hat auch einen Gegner im Kampf um den Tourneesieg weniger.

Lesen Sie auch:
Daniel Tschofenig
Vierschanzentournee
ÖSV-Adler in Oberstdorf nur von Prevc geschlagen
29.12.2025
Platz 2 in Oberstdorf
Tschofenig: „Heißt noch nicht viel bei Tournee“
29.12.2025

Zur Anzug-Kontrolle mussten übrigens auch einige ÖSV-Adler. Manuel Fettner nach dem ersten Durchgang zum ORF: „Gut, dass kontrolliert wird. Bei mir hat zum Glück alles gepasst.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SlowenienOberstdorf
Skispringen
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Nordisch
Disqualifikation
Anzug-Wirbel! Deutscher nun am Oberstdorf-Stockerl
Platz 2 in Oberstdorf
Tschofenig: „Extrem genial! Das ist unglaublich“
Vierschanzentournee
ÖSV-Adler in Oberstdorf nur von Prevc geschlagen
Tour de Ski
Rang zwei! Stadlober glänzt auf der zweiten Etappe
Erstmals seit 2013
„Griff ins Klo“: Lokalmatador erlebt Quali-Debakel

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine