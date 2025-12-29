Anzug-Wirbel! Deutscher nun am Oberstdorf-Stockerl

„Gut, dass kontrolliert wird.“

Größter Profiteur war der Deutsche Hoffmann, der plötzlich neben Sieger Domen Prevc und Daniel Tschofenig als Dritter auf dem Stockerl jubeln durfte. Deutschland wartet mittlerweile seit fast 24 Jahren auf einen Erfolg bei der Vierschanzentournee und darf sich nun wieder leichte Hoffnungen machen. Jan Hörl rückte auf den undankbaren vierten Platz vor – und Tschofenig hat auch einen Gegner im Kampf um den Tourneesieg weniger.