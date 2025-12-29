Banküberfall: „Älterer Mann“ trug wohl eine Maske

Plötzlich hielt der Unbekannte dem 57-Jährigen eine Waffe vor das Gesicht. Sehr höflich bat er den Angestellten im steirischen Dialekt, sich in eine Ecke zu stellen, dort zu bleiben und sich auf gar keinen Fall umzudrehen. Mit Werkzeug, das er offenbar in seinem Trolley versteckt hatte, brach der Räuber brachial mehrere Schließfächer auf. Dann drohte er dem Betreuer, sich ja nicht zu bewegen, und flüchtete. 50 Minuten blieb der schwer geschockte Mann im Keller, ehe er sich ins Büro zurück traute und Alarm schlug.