„Drogenumschlagplatz“

Trump verkündet US-Angriff auf Hafen in Venezuela

Außenpolitik
29.12.2025 20:55
Donald Trump hat bestätigt, dass es sich bei einer Explosion in einer Hafenanlage in Venezuela ...
Donald Trump hat bestätigt, dass es sich bei einer Explosion in einer Hafenanlage in Venezuela um einen US-Angriff gehandelt hat.(Bild: AP/Alex Brandon)

Kommt es zum Krieg zwischen den USA und Venezuela? Donald Trump hat am Montagabend verkündet, dass es sich bei einer großen Explosion in einer Hafenanlage in Venezuela um einen US-Angriff gehandelt hat. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht. 

0 Kommentare

Laut dem US-Präsidenten habe man „eine große Anlage“ ausgeschaltet, von der Schiffe gekommen seien. Dabei habe es sich um einen „Drogenumschlagplatz“ gehandelt. Weitere Hintergründe zu dem Angriff sind unklar, auch aus Venezuela drangen bislang keine Informationen zu dem Vorfall nach außen. 

„Große Explosion im Hafengebiet“
„Es gab eine große Explosion im Hafengebiet, wo die Boote mit Drogen beladen werden“, sagte er vor einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. Die Anlage sei zerstört worden.

Es könnte sich damit um den ersten Angriff an Land seit Beginn des Einsatzes der US-Armee gegen Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik handeln.

Am Freitag hatte Trump in einem spontanen Interview des Radiosenders 77 WABC einen solchen Schlag angedeutet. „Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen oder gesehen haben, sie haben eine große Anlage oder eine große Einrichtung, von der aus die Schiffe kommen“, sagte Trump. Er ergänzte: „Vor zwei Nächten haben wir die ausgeschaltet. Wir haben sie also sehr hart getroffen.“ Weitere Details, etwa ob und wenn ja, wie viele Menschen bei dem Angriff getötet wurden, nannte Trump nicht. Auch Einzelheiten zur Art des Schlags fehlen.

USA gehen verstärkt gegen Drogenkartelle vor
Die USA haben in den vergangenen Monaten mehrere Boote in der Karibik angegriffen, die angeblich Drogen schmuggelten. Außerdem wurden Soldaten, Kriegsschiffe, ein Flugzeugträger und ein Langstreckenbomber in die Region nahe Venezuela verlegt. Das Vorgehen begründet die US-Regierung mit dem Kampf gegen Drogenkartelle. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro sieht dahinter aber den Versuch, einen Machtwechsel im Land zu erzwingen.

Im Oktober hatte Trump dann öffentlich bestätigt, dass er auch verdeckte Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela genehmigt habe. In den vergangenen Wochen haben US-Streitkräfte zudem mehrere Öltanker unter ihre Kontrolle gebracht.

