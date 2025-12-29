21 Tage sind genug: Nebel löst sich endlich auf

Regen bis über 1500 Meter

Mit Spannung wird die Entwicklung für die Nacht auf Sonntag von den Meteorologen beobachtet: „Der Niederschlag kann sehr kräftig ausfallen. Zum Ende der Front kann es abkühlen und in den Tälern kann es dann etwas schneien.“ Durch die milde Luft wird die Schneefallgrenze in Oberkärnten bei etwa 1000, in Unterkärnten sogar auf etwa 1600 liegen.