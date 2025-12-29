Lettland stellt Grenzzaun zu Russland fertig

Ein Grund für die Errichtung ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der von der Regierung in Riga als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen wird. Lettland will genau, wie Estland und Litauen, seine Grenzen zu Russland und Belarus auch, mit Panzersperren und Betonblöcken gegen mögliche Angriffe schützen.