Betrunkener stürzte in Klamm ab, dann auch Retter

Einen schwierigen Einsatz hatten Rettungskräfte Montagabend in St. Anton am Arlberg (Tirol) zu bewältigen. Laut ersten Informationen war ein betrunkener Deutscher in eine Klamm abgestürzt. Ein Einheimischer wollte ihn retten und stürzte ebenfalls ab.
Die genauen Umstände des Unfalls waren vorerst noch nicht bekannt. Bei den Abgestürzten soll es sich um einen Deutschen und einen Einheimischen handeln. Der Urlauber war offenbar betrunken, als er am Abend in der Nähe des Mooserwirts in eine Klamm abstürzte.
Flugrettung musste ausrücken
Ein Einheimischer bekam den Unfall mit und versuchte, den Deutschen zu retten. Dabei stürzte der Helfer jedoch selbst ab. Ein Notruf wurde abgesetzt und ein Rettungsteam inklusive der ARA Flugrettung rückte aus. Es war laut ersten Informationen der Helfer ein sehr schwieriger Einsatz, bei dem sich die Rettung aus der Luft wegen Stromleitungen zusätzlich herausfordern gestaltete.
Die Abgestürzten konnten schließlich aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Sie waren stark unterkühlt, dürften den Unfall aber ohne größere Verletzungen überstanden haben.
