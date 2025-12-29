Trainer von ÖFB-Gegner tobt wegen Zidane-Besuch

Riesiger Wirbel bei Österreichs WM-Gegner Algerien! Grund: Frankreich-Legende Zinedine Zidane saß bei beiden Spielen während des Afrika-Cups auf der Tribüne. Dies aber angeblich nur, weil er seinem Sohn Luca im Tor sehen wollte.
Dennoch wurde Algeriens Nationaltrainer Vladimir Petkovic auf der Pressekonferenz auch nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel und dem damit verbundenen Einzug ins Achtelfinale auf Zidanes Tribünen-Besuch angesprochen. Der kroatisch-schweizerische Doppelstaatsbürger reagierte allerdings fuchsteufelswild.
„Sie sprechen über die Anwesenheit eines der Väter meiner Spieler. Die Eltern anderer Spieler waren auch da. Das ist alles“, schnaufte Petkovic in Richtung der Reporter. Schließlich wollte er nach dem souveränen Weiterkommen lieber über das Sportliche sprechen, als über große Namen auf der Tribüne.
Überhaupt, wenn diese auch als Trainer große Erfolge feierten und derzeit nicht unter Vertrag stehen. Seit seinem Rückzug bei Real Madrid wird der Weltmeister von 1998 immer wieder mit Topklubs und Nationalteams in Verbindung gebracht. Zuletzt wurde Zidane als möglicher Nachfolger von Didier Deschamps in Frankreich gehandelt.
Auch Gastgeber Marokko im Achtelfinale
Neben Algerien hat am Montag auch Gastgeber Marokko mit einem 3:0-Erfolg über Sambia das Achtelfinale des Afrika Cups erreicht. Für die Nordafrikaner trafen im Stade Moulay Abdallah von Rabat Ayoub El Kaabi (9., 50.) und Real Madrids Brahim Diaz mit seinem dritten Tor im dritten Spiel (27.). Aufseiten Sambias um Ex-Salzburger Patson Daka kam Austria-Lustenau-Stürmer Jack Lahne nicht zum Einsatz.
Neben den erstplatzierten Marokkanern stieg in Gruppe A auch Mali nach einem 0:0 gegen die Komoren auf. Mit Mohamed Camara, Dorgeles Nene, Amadou Haidara (alle Ex-Salzburg) und Mamadou Sangare (Ex-Rapid) standen dabei vier ehemalige österreichische Bundesliga-Kicker am Feld. Ein weiterer, Amadou Dante (Ex-Sturm), saß ebenso wie der von Salzburg an Lausanne verliehene Gaoussou Diakite auf der Bank.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.