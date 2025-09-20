Rätsel um Derby-Unserie des LASK vor Lokalduell

„Situation mental schwierig“

„Wir haben gegen den LASK zuletzt dreimal sehr stark gespielt“, sagt auch Torschützenkönig Ronivaldo, der bei den Siegen im Donaupark jeweils das 1:0 erzielte – und der nach seinem Muselfaserriss noch um einen zumindest kurzen Einsatz am Sonntag kämpft. Der LASK und Joao Sacramento müssen jedenfalls nach fünf Niederlagen aus sechs Saisonspielen im Derby liefern. Ob es für den Trainer persönlich schon ein Pflichtsieg sei? Sacramento: „Für mich ist jedes Spiel ein Pflichtsieg, aber an solche Gedanken vergeude ich keine Energie. Wir sind in einer mental schwierigen Situation, aber ich bin überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich nehme den gesamten Druck auf mich! Die Spieler sollten weniger nachdenken, sollen das genießen und ein Lächeln am Gesicht haben. Dass sie wollen, das garantiere ich.“