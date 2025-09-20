Rätsel um Derby-Unserie des LASK vor Lokalduell

Der Countdown zum Linzer Stadtduell läuft, am Sonntag um 14.30 Uhr geht‘s los. Wobei die Vorzeichen für den LASK nicht gut stehen! Denn der kämpft nicht nur mit der aktuellen Form, sondern auch gegen eine Unserie in Derbys – und zwar nicht nur gegen den FC Blau-Weiß, sondern genauso in den OÖ-Duellen gegen Ried.
„Euer Albtraum wurde wahr – wir sind wieder da“, hatten die Blau-Weiß-Fans schon im ersten Derby nach der post-fusionären „Auferstehung“ Richtung LASK verkündet. Und tatsächlich erlebt Schwarz-Weiß in Derbys seither regelrecht wahre Albträume – und das nicht nur in den Stadtduellen gegen Blau-Weiß, sondern auch in den OÖ-Derbys gegen Ried:
LASK seit 310 Minuten gegen BW Linz torlos
Warum’s in den brisanten Lokalduellen nicht klappt? „Wenn ich ehrlich bin, hab’ ich dafür keine Erklärung“, sagt LASK-Kapitän Sascha Horvath, „aber am Sonntag wollen wir zeigen, dass wir Derbys gewinnen.“ Wenngleich zuletzt gegen BW Linz sogar 310 Minuten nicht einmal ein Tor gelang! „Wir haben’s in den letzten Jahren geschafft, dass wir uns extrem gut auf sie einstellen, haben dazu auf den Tag die Leistung gebracht. Mindestens das wird’s wieder brauchen, damit wir etwas mitnehmen“, sagt BW-Linz-Kapitän Manuel Maranda, ergänzt aber: „Die letzten Derbys kann man für das jetzt nicht heranziehen. Sie haben genauso eine veränderte Mannschaft wie wir.“
„Situation mental schwierig“
„Wir haben gegen den LASK zuletzt dreimal sehr stark gespielt“, sagt auch Torschützenkönig Ronivaldo, der bei den Siegen im Donaupark jeweils das 1:0 erzielte – und der nach seinem Muselfaserriss noch um einen zumindest kurzen Einsatz am Sonntag kämpft. Der LASK und Joao Sacramento müssen jedenfalls nach fünf Niederlagen aus sechs Saisonspielen im Derby liefern. Ob es für den Trainer persönlich schon ein Pflichtsieg sei? Sacramento: „Für mich ist jedes Spiel ein Pflichtsieg, aber an solche Gedanken vergeude ich keine Energie. Wir sind in einer mental schwierigen Situation, aber ich bin überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich nehme den gesamten Druck auf mich! Die Spieler sollten weniger nachdenken, sollen das genießen und ein Lächeln am Gesicht haben. Dass sie wollen, das garantiere ich.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.