Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen BW Linz

Rätsel um Derby-Unserie des LASK vor Lokalduell

Oberösterreich
20.09.2025 11:20
In den letzten Derbys jubelten nur Ronivaldo und Blau-Weiß.
In den letzten Derbys jubelten nur Ronivaldo und Blau-Weiß.(Bild: GEPA)

Der Countdown zum Linzer Stadtduell läuft, am Sonntag um 14.30 Uhr geht‘s los. Wobei die Vorzeichen für den LASK nicht gut stehen! Denn der kämpft nicht nur mit der aktuellen Form, sondern auch gegen eine Unserie in Derbys – und zwar nicht nur gegen den FC Blau-Weiß, sondern genauso  in den OÖ-Duellen gegen Ried.

0 Kommentare

„Euer Albtraum wurde wahr – wir sind wieder da“, hatten die Blau-Weiß-Fans schon im ersten Derby nach der post-fusionären „Auferstehung“ Richtung LASK verkündet. Und tatsächlich erlebt Schwarz-Weiß in Derbys seither regelrecht wahre Albträume – und das nicht nur in den Stadtduellen gegen Blau-Weiß, sondern auch in den OÖ-Derbys gegen Ried:

  • Gegen die Innviertler gewann man keines der letzten fünf Duelle, erst vor drei Wochen setzte es beim 1:3 eine schmerzhafte Heimpleite.
  • Und auch gegen die Blau-Weißen gab’s seit deren Aufstieg 2023 nur im ersten Treffen beim 2:0 etwas zu jubeln. Es folgten auswärts ein 0:2 und ein 0:1 – und auch das torlose 0:0 auf der Gugl gegen zehn Mann feierten am Ende die Gäste wie einen Sieg.

LASK seit 310 Minuten gegen BW Linz torlos
Warum’s in den brisanten Lokalduellen nicht klappt? „Wenn ich ehrlich bin, hab’ ich dafür keine Erklärung“, sagt LASK-Kapitän Sascha Horvath, „aber am Sonntag wollen wir zeigen, dass wir Derbys gewinnen.“ Wenngleich zuletzt gegen BW Linz sogar  310 Minuten nicht einmal ein Tor gelang! „Wir haben’s in den letzten Jahren geschafft, dass wir uns extrem gut auf sie einstellen, haben dazu auf den Tag die Leistung gebracht. Mindestens das wird’s wieder brauchen, damit wir etwas mitnehmen“, sagt BW-Linz-Kapitän Manuel Maranda, ergänzt aber: „Die letzten Derbys kann man für das jetzt nicht heranziehen. Sie haben genauso eine veränderte Mannschaft wie wir.“

Will den gesamten Druck auf sich kontenzrieren: LASK-Trainer Sacramento.
Will den gesamten Druck auf sich kontenzrieren: LASK-Trainer Sacramento.(Bild: GEPA)

„Situation mental schwierig“
„Wir haben gegen den LASK zuletzt dreimal sehr stark gespielt“, sagt auch Torschützenkönig Ronivaldo, der bei den Siegen im Donaupark jeweils das 1:0 erzielte – und der nach seinem Muselfaserriss noch um einen zumindest kurzen Einsatz am Sonntag kämpft. Der LASK und Joao Sacramento müssen jedenfalls nach fünf Niederlagen aus sechs Saisonspielen im Derby liefern. Ob es für den Trainer persönlich schon ein Pflichtsieg sei? Sacramento: „Für mich ist jedes Spiel ein Pflichtsieg, aber an solche Gedanken vergeude ich keine Energie. Wir sind in einer mental schwierigen Situation, aber ich bin überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich nehme den gesamten Druck auf mich! Die Spieler sollten weniger nachdenken, sollen das genießen und ein Lächeln am Gesicht haben. Dass sie wollen, das garantiere ich.“

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
166.508 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
130.598 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
102.593 mal gelesen
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1723 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1171 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1035 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Oberösterreich
Täter kam mit Fahrrad
40-Jähriger in Linzer Volksgarten ausgeraubt
Gegen BW Linz
Rätsel um Derby-Unserie des LASK vor Lokalduell
Wie „Bert“ in DE
Elch „Emil“ in Österreich: Eingreifen oder nicht?
Mit lautem Knall
Mercedes ging auf Autobahn in Flammen auf
Gegen Felsen geprallt
25-Jähriger hatte bei Unfall über zwei Promille
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf