Roberts fühlt sich von diesem Star eingeschüchtert

Roberts brach in Tränen aus

Am Ende hatte Roberts eigentlich keinen Grund, eingeschüchtert zu sein, da sich Sevigny als ein großer Fan von ihr outete. Im gemeinsamen Interview mit „Variety“ brach Julia ihretwegen zwar in Tränen aus – allerdings waren es Tränen der Rührung. Denn Sevigny schwärmte über die Zusammenarbeit mit ihrer Kollegin: „Als der Dreh vorbei war, brauchte ich mehr Julia. Deshalb habe ich mir gleich noch drei Filme von ihr angeschaut, weil ich noch nicht bereit war, mich von ihr zu verabschieden.“