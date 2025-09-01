Vorteilswelt
Kopiert? Geklaut?

Seyfried trägt gleichen Venedig-Look wie Roberts

Star-Style
01.09.2025 14:16
Amanda Seyfried und Julia Roberts trugen bei ihren Venedig-Pressekonferenzen den gleichen ...
Amanda Seyfried und Julia Roberts trugen bei ihren Venedig-Pressekonferenzen den gleichen Versace-Look(Bild: Krone KREATIV/Scott A Garfitt/Invision/AP)

Was für ein Déjà-vu auf den Filmfestspielen von Venedig! Amanda Seyfried erschien beim Photocall zu „The Testament of Ann Lee“ in dem gleichen Versace-Look, den Julia Roberts nur wenige Tage zuvor bei einer Pressekonferenz getragen hat. 

Das 90er-inspirierte Ensemble – bestehend aus navyblauem Wollblazer, gestreiftem Hemd, Jeans und dem ikonischen Gold-Gürtel – wurde beide Male vom gleichen Stylisten ausgewählt.

Doch trotz der gleichen Basis interpretierten die beiden Stars den Look auf unterschiedliche Weise: Seyfried trug offene schwarze Sandaletten zur Jeans und ihr Hemd war ein wenig weiter geöffnet, während Roberts geschlossenen Pumps den Vorzug gab und das Hemd bis auf einen Knopf geschlossen hatte. 

Amanda Seyfried am Montag bei der Pressekonferenz zu „The Testament of Ann Lee“
Amanda Seyfried am Montag bei der Pressekonferenz zu „The Testament of Ann Lee“(Bild: EPA/RICCARDO ANTIMIANI)
Julia Roberts am 28. August beim Photocall zu „After the Hunt
Julia Roberts am 28. August beim Photocall zu „After the Hunt(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

Unerwartetes Fashion-Duell und damit umso spannender!
Auf jeden Fall eine riesige Fashion-Überraschung, beide Stars im gleichen Outfit zu sehen! 

Mode-Experten sprechen von keiner Zufälligkeit, sondern von einer bewusst inszenierten Stil-Duplikation, die zeigt, wie vielseitig ein ikonisches Versace-Ensemble wirken kann. Für Fans der Stars heißt das: Ein Fashion-Duell, das zum Träumen einlädt – und stilvoll beweist, dass Klassiker niemals aus der Mode kommen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
