Seyfried trägt gleichen Venedig-Look wie Roberts

Was für ein Déjà-vu auf den Filmfestspielen von Venedig! Amanda Seyfried erschien beim Photocall zu „The Testament of Ann Lee“ in dem gleichen Versace-Look, den Julia Roberts nur wenige Tage zuvor bei einer Pressekonferenz getragen hat.
Das 90er-inspirierte Ensemble – bestehend aus navyblauem Wollblazer, gestreiftem Hemd, Jeans und dem ikonischen Gold-Gürtel – wurde beide Male vom gleichen Stylisten ausgewählt.
Doch trotz der gleichen Basis interpretierten die beiden Stars den Look auf unterschiedliche Weise: Seyfried trug offene schwarze Sandaletten zur Jeans und ihr Hemd war ein wenig weiter geöffnet, während Roberts geschlossenen Pumps den Vorzug gab und das Hemd bis auf einen Knopf geschlossen hatte.
Unerwartetes Fashion-Duell und damit umso spannender!
Auf jeden Fall eine riesige Fashion-Überraschung, beide Stars im gleichen Outfit zu sehen!
Mode-Experten sprechen von keiner Zufälligkeit, sondern von einer bewusst inszenierten Stil-Duplikation, die zeigt, wie vielseitig ein ikonisches Versace-Ensemble wirken kann. Für Fans der Stars heißt das: Ein Fashion-Duell, das zum Träumen einlädt – und stilvoll beweist, dass Klassiker niemals aus der Mode kommen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.