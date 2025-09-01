Julia Roberts: „Bonus des Alters? Bessere Rollen“

Sie ist DER Star beim Filmfestival in Venedig: Julia Roberts weilt seit mehreren Tagen in der Lagunenstadt und strahlt sich in die Herzen der Fans. Die „Krone“ sprach mit ihr über ihren neuen Film „After the Hunt“.
Ein riesiges schwarzes Tuch schirmt den versteckten Garten hinter dem Luxushotel Cipriani ab, in dem das Interview mit Julia Roberts stattfindet. Ein Schutz vor Paparazzi, die sonst vom Kanal her den Hollywoodstar „abschießen“ könnten – schließlich sind Fotos, Videos und Selfies bei dem Gespräch streng verboten. Die Schauspielerin setzt sich gut gelaunt und in elegantem schwarzen Look, sie trägt eine bunte Kette, eine Hornbrille und bestellt sich Cappuccino mit einem Glas Wasser ...
Willkommen in Venedig! Sie sind zum ersten Mal beim Filmfestival, und dann gleich mit einem Psychodrama, das die Gemüter erhitzt und für erste Oscargerüchte sorgt.
Julia Roberts: Nein, nein, dafür ist es doch noch viel zu früh! Es ist doch erst August, da kann noch viel passieren. Und ich habe ja schon einen Oscar zu Hause, der fühlt sich in meinem Bücherregal sehr wohl.
„After the Hunt“ (ab 17. Oktober im Kino) erzählt von Missbrauchsvorwürfen an einer Uni, Intrigen, Macht. Regisseur Luca Guadagnino will die Zuschauer aufrütteln. Was hat Sie beim Dreh am meisten beschäftigt?
Ich bin von Natur aus unglaublich neugierig. Und ich habe mich gefragt, wie meine Figur Alma, eine intelligente Professorin, Entscheidungen treffen konnte, die sie in die Falle locken. Sie hat eine Mauer um sich herum gebaut, die ich Stück für Stück abgetragen habe. Es hat solchen Spaß gemacht, sie zu spielen. Es ist wirklich komisch, dass es einem solche Freude machen kann, jemanden so kalten und grausamen darzustellen.
Seit der MeToo-Debatte, die vor allem Hollywood zu spüren bekommen hat, scheint es auch spannendere Rollen für Frauen zu geben.
Ich glaube, das ist eher der Bonus des Älterwerdens. Seit ich älter bin, bekomme ich komplexere Rollen angeboten. Ich habe einfach mehr Lebenserfahrung, aus der ich für diese Figuren schöpfen kann.
Sensible Themen vor allem für Frauen werden im Film thematisiert. Als Mutter sind Sie ein Vorbild für Ihre Kinder, wie gehen Sie damit um?
Ich denke, man bringt Werte, die einem heilig sind, seinen Kindern am besten bei, in dem man sie vorlebt. Für mich ist es wichtig, zu mir und meinen Werten zu stehen, der moralische Kompass ist in unserer Familie präsent. Übrigens nicht nur, wenn es um meine Tochter geht, wichtig ist es, dass auch meine zwei Söhne das ganz klar vorgelebt kriegen.
Wie stand es denn um Ihre Vorbilder als Kind?
Meine Mutter kam mir immer sehr mysteriös vor, wie ein Superheld. Sie war einfach sehr beschäftigt damit, ihre Kinder alleine großzuziehen. Bis ich an einem gewissen Punkt in meinem Leben zu ihr ging und sie befragt habe. Da hat sie sich mit mir hingesetzt und ihr ganzes Leben vor mir ausgebreitet. Dafür habe ich sie nur noch mehr geliebt.
Fühlen Sie sich selber auch manchmal wie ein Superheld?
Ich würde eher sagen, manchmal schaue ich auf einen Tag zurück und denke mir: Julia, das war ein sehr gut ausgeführter Tag. Wenn die Balance zwischen Arbeit und Zuhause stimmt. Mir ist es auch wichtig, dass das Abendessen zur richtigen Zeit auf dem Tisch steht und aufgeräumt ist. Dann sind auch meine Gedanken aufgeräumt und ich kann viel besser schlafen.
Sie verbringen fast eine Woche in Venedig am Festival. Haben Sie Ihre Familie mitgebracht?
Mein Ehemann ist mit mir hier. Meine Kinder wollten auch, aber sie haben Schule!
