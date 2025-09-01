Julia Roberts: „Bonus des Alters? Bessere Rollen“

Ich denke, man bringt Werte, die einem heilig sind, seinen Kindern am besten bei, in dem man sie vorlebt. Für mich ist es wichtig, zu mir und meinen Werten zu stehen, der moralische Kompass ist in unserer Familie präsent. Übrigens nicht nur, wenn es um meine Tochter geht, wichtig ist es, dass auch meine zwei Söhne das ganz klar vorgelebt kriegen.