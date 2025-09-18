Trotz Drohung: Dänen kaufen Langstreckenwaffen

Dänemark will erstmals Langstrecken-Präzisionswaffen anschaffen, um die NATO und das eigene Territorium glaubwürdig abschrecken zu können. Die Entscheidung markiere einen „Paradigmenwechsel in der dänischen Verteidigungspolitik“, betonte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.
Die Regierung in Kopenhagen hat eine Grundsatzentscheidung zur Beschaffung der Waffen getroffen. Details zu Waffentyp, Zeitplan und Kosten wurden bislang nicht bekanntgegeben. Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen erklärte, dass es sich um Raketen oder Drohnen handeln könne, die Bedrohungen auf feindlichem Territorium neutralisieren sollen. Eine zuständige Beschaffungsbehörde soll nun den Markt prüfen und geeignete Systeme auswählen.
Russland als reale Gefahr eingeschätzt
Frederiksen hob hervor, dass nach Einschätzung der dänischen Geheimdienste derzeit kein unmittelbares Risiko eines Angriffs auf Dänemark bestehe. Russland werde zwar als reale Gefahr für die NATO eingeschätzt, jedoch müssten die Dänen momentan keinen Angriff befürchten. Die Regierung betont, dass die Aufrüstung der Streitkräfte eine glaubwürdige Abschreckung gewährleisten soll.
Frederiksen: „Kaufen, kaufen, kaufen“
Die geplante Beschaffung ist Teil eines breiteren Aufrüstungsprogramms, das nach der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 begonnen wurde. Frederiksen hatte zuvor die Devise „Kaufen, kaufen, kaufen!“ ausgegeben. In der vergangenen Woche kündigte die dänische Regierung zudem den Kauf von Flugabwehrsystemen europäischer Hersteller für rund 7,8 Milliarden Euro an.
Der Kreml schäumt
Russland reagierte auf die Pläne mit Kritik. Der russische Botschafter in Dänemark, Wladimir Barbin, bezeichnete die Absichten als „schieren Wahnsinn“ und warnte, dass niemand jemals eine Atommacht öffentlich bedrohen sollte. Frederiksen wertete die Aussagen als Einschüchterungsversuch, betonte jedoch, dass sich Dänemark davon nicht beeinflussen lasse.
