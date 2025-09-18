Trotz Drohung: Dänen kaufen Langstreckenwaffen

Die Regierung in Kopenhagen hat eine Grundsatzentscheidung zur Beschaffung der Waffen getroffen. Details zu Waffentyp, Zeitplan und Kosten wurden bislang nicht bekanntgegeben. Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen erklärte, dass es sich um Raketen oder Drohnen handeln könne, die Bedrohungen auf feindlichem Territorium neutralisieren sollen. Eine zuständige Beschaffungsbehörde soll nun den Markt prüfen und geeignete Systeme auswählen.