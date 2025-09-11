Polen entsendet 40.000 Soldaten an seine Grenzen

Artikel vier des NATO-Vertrags wurde aktiviert

Diplomaten zufolge haben Slowenien, Dänemark, Griechenland, Frankreich und Großbritannien bereits am Mittwoch eine Sitzung für Freitag beantragt. Ministerpräsident Donald Tusk hat den Vorfall als „großangelegte Provokation“ bezeichnet und erklärt, er habe Artikel vier des NATO-Vertrags aktiviert, der Beratungen der Bündnispartner vorsieht. Polen wurde bei dem Abschuss der Drohnen von seinen NATO-Verbündeten unterstützt. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied des Militärbündnisses während des russischen Krieges in der Ukraine Schüsse abgegeben hat.