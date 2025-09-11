Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge wegen Russland

Polen entsendet 40.000 Soldaten an seine Grenzen

Außenpolitik
11.09.2025 20:31
Polnische Soldaten (Symbolbild)
Polnische Soldaten (Symbolbild)(Bild: APA/Associated Press)

Nach dem Drohnenangriff in der Nacht auf Mittwoch ist Polen in Alarmbereitschaft: Nun sollen Zehntausende Soldaten an die Grenze zu Russland und Weißrussland gesandt werden  – kurz bevor die Länder ihr Militärmanöver Sapad abhalten.

0 Kommentare

Nachdem vor wenigen Tagen 19 russische Kampfdrohnen den polnischen Luftraum verletzt haben, finden ab Freitag die Sapad-Übungen. Polen bezeichnet diese als „sehr aggressiv“ und will seine Grenze zu Weißrussland abriegeln. Mindestens zwei der Flugkörper sollen laut ukrainischen Angaben über Belarus eingedrungen sein. 

An die polnische Grenze sollen anlässlich der Militärübungen der Nachbarländer etwa 40.000 Soldaten geschickt werden, wie der polnische Sender TVP berichtete. 

Die Militärübungen finden alle fünf Jahre statt und sollen bis 16. September dauern. Im Jahr 2021 wurden die Manöver genutzt, um Kriegsgerät zu verlegen und so den Angriff auf die Ukraine vorzubereiten, der im Februar 2022 erfolgte. Davor wurde von Russland immer wieder dementiert, dass man eine Invasion plane. 

UNO-Sicherheitsrat befasst sich mit Luftraumverletzung
Indes hat Polen den UNO-Sicherheitsrat auf den Plan gerufen. Der polnische Präsident Karol Nawrocki bezeichnete den Vorfall als einen Versuch Russlands, die Reaktion Warschaus und der NATO zu testen. Polen schränkte den Flugverkehr entlang der Ostgrenze ein.

„Diese russische Provokation (...) war nichts weiter als ein Versuch, unsere Fähigkeiten zu testen, unsere Fähigkeit zu reagieren“, sagte Nawrocki am Donnerstag vor Soldaten. Es sei ein Versuch gewesen, die Mechanismen innerhalb der NATO und deren Reaktionsbereitschaft zu prüfen. Das polnische Außenministerium teilte mit, der UNO-Sicherheitsrat werde auf Antrag Warschaus zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Ein Termin wurde nicht genannt.

Lesen Sie auch:
In der Nacht wurde der polnische Luftraum gleich 19 Mal verletzt.
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Drohnen über Polen: Wie gefährlich ist die Lage?
10.09.2025
Stärkere Verteidigung
Drohnenangriff: Polen richtet Flugverbotszone ein
11.09.2025
Jetzt greift Artikel 4
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
10.09.2025

Artikel vier des NATO-Vertrags wurde aktiviert
Diplomaten zufolge haben Slowenien, Dänemark, Griechenland, Frankreich und Großbritannien bereits am Mittwoch eine Sitzung für Freitag beantragt. Ministerpräsident Donald Tusk hat den Vorfall als „großangelegte Provokation“ bezeichnet und erklärt, er habe Artikel vier des NATO-Vertrags aktiviert, der Beratungen der Bündnispartner vorsieht. Polen wurde bei dem Abschuss der Drohnen von seinen NATO-Verbündeten unterstützt. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied des Militärbündnisses während des russischen Krieges in der Ukraine Schüsse abgegeben hat.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
187.086 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
171.609 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
110.246 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1574 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1354 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Außenpolitik
Sorge wegen Russland
Polen entsendet 40.000 Soldaten an seine Grenzen
Causa Pilnacek
Gutachter: „Hinweise auf stumpfe, äußere Gewalt“
Abschiebungen
Taliban-Beamte leisten in Österreich Amtshilfe
„Krone“-Kommentar
Warum ich für das Kopftuchverbot bin
Streit um Kirk in EU
Wilde Szenen wegen gescheiterter Schweigeminute
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf