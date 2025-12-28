Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche

Gesellschaftlich und kulturell hatte das Jahr 2025 in Salzburg einiges zu bieten. Philipp Hochmairs Ex packte in der „Krone“ über die Zeit an der Seite des Stars aus, Auto-Milliardär Wolfgang Porsche ehelichte seine Prinzessin und der Residenzplatz in Salzburg-Stadt beendete seine Musik-Zwangspause.
Ex-Freundin von Philipp Hochmair packte nach Trennung in der „Krone“ aus
Die Beziehung von Schauspieler Philipp Hochmair und Journalistin Lisi Brandlmaier zerbrach nach rund sieben gemeinsamen Jahren. Lange hatte die 36-Jährige sich und ihre eigene Karriere für die Liebe hinten angestellt. „Ich habe Philipp zu Auftritten gefahren, habe mit ihm Drehbücher gelesen, Texte gelernt und das Haus mitrenoviert.“ Sogar Übergriffe von Fans erduldete Brandlmaier. „Ich neigte dazu, die positiven Momente der Beziehung in den Vordergrund zu stellen, weil ich ein optimistischer Mensch bin.“
Tausende Musikfans am Salzburger Residenzplatz
Wanda beendete lautstark die Musik-Zwangspause am Salzburger Residenzplatz. Knapp 10.000 begeisterte Besucher waren für das Musikspektakel Anfang Mai angereist. Auch Christina Stürmer genoss den Abend sichtlich. Einen Tag später heizte Star-DJ Paul Kalkbrenner der Menge ein.
Wolfgang Porsche ehelichte seine Prinzessin in Salzburg
Zum bereits vierten Mal traute sich der deutsch-österreichische Unternehmer Wolfgang Porsche – diesmal in einer geheimen Zeremonie Ende November in Salzburg mit seiner Lebensgefährtin Gabriela zu Leiningen. Das Paar zelebrierte sein Liebesglück in kleinem Rahmen – sogar ohne Kinder.
Felix Baumgartner starb bei Unfall
Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner starb bei dem, was er liebte: dem Fliegen. Mitte Juli stürzte der 56-Jährige bei einem Paragleiter-Flug in Italien in den Tod. Lange wurde über die Gründe für das Unglück spekuliert. Zweieinhalb Monate nach dem tödlichen Absturz des Extremsportlers war laut der italienischen Staatsanwaltschaft die Unfallursache bekannt. Das Unglück sei auf menschliches Versagen zurückzuführen, hieß es.
Seit 1997 agierte Felix Baumgartner als professioneller Basejumper, wurde seitdem auch von Red Bull unterstützt. Zwei Jahre später zog er mit einem Fallschirmsprung vom 88. Stockwerk der Petronas Towers in Kuala Lumpur die Blicke auf sich. Dabei hatte sich der Salzburger als Geschäftsmann verkleidet, um Zutritt zu erlangen. Weltberühmt wurde Baumgartner im Herbst 2012 durch seinen Stratosphären-Sprung aus über 36 Kilometern Höhe in den USA.
Bei den Festspielen ging’s hinter den Kulissen rund
Salzburgs größtes Kulturfestival bot im Jahr 2025 nicht nur ein spannendes Programm auf, sondern auch abseits der Bühne. Wenn auch nicht immer ganz freiwillig. Dafür sorgte unter anderem die geschasste Schauspielchefin Marina Davydova. Auch rund ein Jahr nach ihrer Entlassung konnte sie Sticheleien gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber nicht unterlassen. Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser sei ein feinsinniger und kluger Mensch mit Gespür für Kunst, betonte Davydova in einem Interview. Aber auch: „Es zeigt sich, dass intellektuelle Brillanz vor psychischen Problemen nicht schützt.“
Auch vor ungewollten Eindringlingen konnte sich das Festival heuer nicht schützen. Sechs Aktivisten verschafften sich bei der Eröffnung Zutritt zur Bühne und störten die Reden. Sie hatten sich mit gefälschten Ausweisen an Sicherheitskontrollen vorbei geschummelt. Ein sicherheitstechnisches Fiasko – das in voller Länge live im Fernsehen übertragen wurde.
Ebenfalls für Diskussionsstoff sorgte der laufende Umbau und die Sanierung der Festspielhäuser. Sparzwang seitens der Politik wurde beordert. Weitere Einsparungsmöglichkeiten werden derzeit geprüft. Nicht mehr prüfen brauchen die Festspiele ihre Verträge mit Hauptsponsor bwt. Die Wasserfirma verlängerte ihre millionenstarke Kooperation mit der Kulturveranstaltung über das Jahr 2025 hinaus nicht mehr.
Mark Mateschitz und Victoria Swarovski blieben unter dem Radar
Salzburgs Traumpaar meidet öffentliche Auftritte gerne, macht aber dennoch immer wieder von sich reden. Ob Mark als Gastgeber bei der Hangar-7-Wiedereröffnung, Victoria im Glitzerkleid bei der Hochzeit von Unternehmer Markus Friesacher oder beide als potenzielle Teilnehmer bei der Rallye Dakar 2026.
Ötzi-Tochter Lisa-Marie feierte Debüt als Moderatorin
Lisa-Marie Friedle, Tochter von Schlagerstar DJ Ötzi, ergatterte ihren ersten Moderationsjob im ORF. Am 20. Dezember führte sie durch die Musiksendung „Zauberhafte Weihnacht in Flachau“. Dem Publikum gefiel es: Es gab viel Lob von Fans.
Gut Aiderbichl verwandelte sich mehrmals zur Bühne
Ob 80er-Ikone Nena, Popsänger Alvaro Soler oder Schlager vom Feinsten mit den Paldauern – der Tierrettungshof Gut Aiderbichl bot heuer so einigen Stars die Bühne. Bis zu 3000 Zuschauer pro Konzert pilgerten dafür nach Henndorf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.