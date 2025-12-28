Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jahresrückblick 2025

Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche

Salzburg
28.12.2025 10:00
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam Veranstaltungen.(Bild: Jockel Weichert/Magnum)

Gesellschaftlich und kulturell hatte das Jahr 2025 in Salzburg einiges zu bieten. Philipp Hochmairs Ex packte in der „Krone“ über die Zeit an der Seite des Stars aus, Auto-Milliardär Wolfgang Porsche ehelichte seine Prinzessin und der Residenzplatz in Salzburg-Stadt beendete seine Musik-Zwangspause.

0 Kommentare

Ex-Freundin von Philipp Hochmair packte nach Trennung in der „Krone“ aus
Die Beziehung von Schauspieler Philipp Hochmair und Journalistin Lisi Brandlmaier zerbrach nach rund sieben gemeinsamen Jahren. Lange hatte die 36-Jährige sich und ihre eigene Karriere für die Liebe hinten angestellt. „Ich habe Philipp zu Auftritten gefahren, habe mit ihm Drehbücher gelesen, Texte gelernt und das Haus mitrenoviert.“ Sogar Übergriffe von Fans erduldete Brandlmaier. „Ich neigte dazu, die positiven Momente der Beziehung in den Vordergrund zu stellen, weil ich ein optimistischer Mensch bin.“

Lesen Sie auch:
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam Events. ...
Krone Plus Logo
Von Fan attackiert
Hochmair-Ex packt über Zeit an Seite des Stars aus
19.11.2025

Tausende Musikfans am Salzburger Residenzplatz
Wanda beendete lautstark die Musik-Zwangspause am Salzburger Residenzplatz. Knapp 10.000 begeisterte Besucher waren für das Musikspektakel Anfang Mai angereist. Auch Christina Stürmer genoss den Abend sichtlich. Einen Tag später heizte Star-DJ Paul Kalkbrenner der Menge ein.

Wanda machte den Auftakt am Residenzplatz.
Wanda machte den Auftakt am Residenzplatz.(Bild: Andreas Tröster)

Wolfgang Porsche ehelichte seine Prinzessin in Salzburg
Zum bereits vierten Mal traute sich der deutsch-österreichische Unternehmer Wolfgang Porsche – diesmal in einer geheimen Zeremonie Ende November in Salzburg mit seiner Lebensgefährtin Gabriela zu Leiningen. Das Paar zelebrierte sein Liebesglück in kleinem Rahmen – sogar ohne Kinder.

Lesen Sie auch:
Wolfgang Porsche mit seiner frisch angetrauten Gattin Gabriele Prinzessin zu Leiningen 
Kurz nach der Hochzeit
Porsche schenkte seiner Gattin Immobilienimperium
09.12.2025
Geheime Zeremonie
Wolfgang Porsche zum vierten Mal unter der Haube
09.12.2025

Felix Baumgartner starb bei Unfall
Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner starb bei dem, was er liebte: dem Fliegen. Mitte Juli stürzte der 56-Jährige bei einem Paragleiter-Flug in Italien in den Tod. Lange wurde über die Gründe für das Unglück spekuliert. Zweieinhalb Monate nach dem tödlichen Absturz des Extremsportlers war laut der italienischen Staatsanwaltschaft die Unfallursache bekannt. Das Unglück sei auf menschliches Versagen zurückzuführen, hieß es.

Seit 1997 agierte Felix Baumgartner als professioneller Basejumper, wurde seitdem auch von Red Bull unterstützt. Zwei Jahre später zog er mit einem Fallschirmsprung vom 88. Stockwerk der Petronas Towers in Kuala Lumpur die Blicke auf sich. Dabei hatte sich der Salzburger als Geschäftsmann verkleidet, um Zutritt zu erlangen. Weltberühmt wurde Baumgartner im Herbst 2012 durch seinen Stratosphären-Sprung aus über 36 Kilometern Höhe in den USA.

Extremsportler Felix Baumgartner
Extremsportler Felix Baumgartner(Bild: EPA/BARBARA GINDL)

Bei den Festspielen ging’s hinter den Kulissen rund
Salzburgs größtes Kulturfestival bot im Jahr 2025 nicht nur ein spannendes Programm auf, sondern auch abseits der Bühne. Wenn auch nicht immer ganz freiwillig. Dafür sorgte unter anderem die geschasste Schauspielchefin Marina Davydova. Auch rund ein Jahr nach ihrer Entlassung konnte sie Sticheleien gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber nicht unterlassen. Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser sei ein feinsinniger und kluger Mensch mit Gespür für Kunst, betonte Davydova in einem Interview. Aber auch: „Es zeigt sich, dass intellektuelle Brillanz vor psychischen Problemen nicht schützt.“

Auch vor ungewollten Eindringlingen konnte sich das Festival heuer nicht schützen. Sechs Aktivisten verschafften sich bei der Eröffnung Zutritt zur Bühne und störten die Reden. Sie hatten sich mit gefälschten Ausweisen an Sicherheitskontrollen vorbei geschummelt. Ein sicherheitstechnisches Fiasko – das in voller Länge live im Fernsehen übertragen wurde.

Aktivisten stürmten die Bühne und rollten Transparente aus.
Aktivisten stürmten die Bühne und rollten Transparente aus.(Bild: Maximilian Kronberger)

Ebenfalls für Diskussionsstoff sorgte der laufende Umbau und die Sanierung der Festspielhäuser. Sparzwang seitens der Politik wurde beordert. Weitere Einsparungsmöglichkeiten werden derzeit geprüft. Nicht mehr prüfen brauchen die Festspiele ihre Verträge mit Hauptsponsor bwt. Die Wasserfirma verlängerte ihre millionenstarke Kooperation mit der Kulturveranstaltung über das Jahr 2025 hinaus nicht mehr.

Mark Mateschitz und Victoria Swarovski blieben unter dem Radar
Salzburgs Traumpaar meidet öffentliche Auftritte gerne, macht aber dennoch immer wieder von sich reden. Ob Mark als Gastgeber bei der Hangar-7-Wiedereröffnung, Victoria im Glitzerkleid bei der Hochzeit von Unternehmer Markus Friesacher oder beide als potenzielle Teilnehmer bei der Rallye Dakar 2026.

Mark Mateschitz mit Victoria Swarovski
Mark Mateschitz mit Victoria Swarovski(Bild: Sepp Pail)

Ötzi-Tochter Lisa-Marie feierte Debüt als Moderatorin
Lisa-Marie Friedle, Tochter von Schlagerstar DJ Ötzi, ergatterte ihren ersten Moderationsjob im ORF. Am 20. Dezember führte sie durch die Musiksendung „Zauberhafte Weihnacht in Flachau“. Dem Publikum gefiel es: Es gab viel Lob von Fans.

Lesen Sie auch:
Lisa-Marie präsentierte an der Seite ihres Papas „Zauberhafte Weihnacht“ aus Flachau in ...
Vor Licht ins Dunkel
Ötzis gewinnen Quoten-Duell der Weihnachts-Shows
26.12.2025
Krone Plus Logo
Kräftemessen im ORF
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
11.12.2025
TV-Show und Jubiläum
Gut Aiderbichl: Das Erbe von Michael Aufhauser
14.12.2025

Gut Aiderbichl verwandelte sich mehrmals zur Bühne
Ob 80er-Ikone Nena, Popsänger Alvaro Soler oder Schlager vom Feinsten mit den Paldauern – der Tierrettungshof Gut Aiderbichl bot heuer so einigen Stars die Bühne. Bis zu 3000 Zuschauer pro Konzert pilgerten dafür nach Henndorf.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
168.009 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
166.842 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
133.276 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf