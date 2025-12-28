Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche

Bei den Festspielen ging’s hinter den Kulissen rund

Salzburgs größtes Kulturfestival bot im Jahr 2025 nicht nur ein spannendes Programm auf, sondern auch abseits der Bühne. Wenn auch nicht immer ganz freiwillig. Dafür sorgte unter anderem die geschasste Schauspielchefin Marina Davydova. Auch rund ein Jahr nach ihrer Entlassung konnte sie Sticheleien gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber nicht unterlassen. Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser sei ein feinsinniger und kluger Mensch mit Gespür für Kunst, betonte Davydova in einem Interview. Aber auch: „Es zeigt sich, dass intellektuelle Brillanz vor psychischen Problemen nicht schützt.“