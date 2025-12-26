Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen

Am späten Abend am Stefanitag musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in Wien-Liesing ausrücken. Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa standen in Flammen.
Aus noch unbekannter Ursache brach das Feuer auf einem der Balkone von Block C8 aus. Die Flammen breiteten sich schnell auf andere Stockwerke aus.
Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot aus, befürchtet wurde angesichts der Bilder wohl das Schlimmste. Relativ rasch aber die Entwarnung: Die Flammen konnten unter Kontrolle gebracht werden, noch vor Mitternacht rückte ein Großteil der Einsatzkräfte wieder ein.
Der Brand sei unter Kontrolle, nur noch Glutnester würden beobachtet, hieß es gegenüber der „Krone“.
Laut Angaben der Berufsfeuerwehr mussten drei Etagen evakuiert werden. In Summe dürften rund 40 Personen betroffen gewesen sein. Verletzte würden nicht erwartet.
